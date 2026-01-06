स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और बांग्लादेश के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने का फैसला विवादों में घिर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उन्हें मुस्ताफिजुर को IPL अनुबंध से हटाने के फैसले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली और इस पर बोर्ड स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई।

'मीडिया से ही पता चला' – BCCI अधिकारी

रिपोर्ट के अनुसार, IPL से जुड़े एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने कहा, 'हमें खुद इस फैसले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही हमारी तरफ से कोई सुझाव लिया गया।' अधिकारी ने यह भी बताया कि मुस्ताफिजुर को रिलीज करने से जुड़े फैसले में किसी बोर्ड मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया।

देवजीत सैकिया से मांगा गया जवाब

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि BCCI सचिव देवजीत सैकिया से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला औपचारिक चर्चा के बजाय सीधे निर्देश के तौर पर लागू किया गया।

BCCI का आधिकारिक बयान

3 जनवरी को जारी एक मीडिया रिलीज में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था, 'हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइज़ी KKR को निर्देश दिया है कि वह बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करे।'

बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया

मुस्ताफिजुर को IPL से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को ICC को पत्र लिखकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत में होने वाले मैचों को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने को कहा।

BCB निदेशक फारूक अहमद ने कहा, 'यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। हम भारत-पाकिस्तान मैचों की तरह हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं।' इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को IPL के प्रसारण को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का निर्देश भी दिया।

KKR सह-मालिक शाहरुख खान को बनाया गया निशाना

मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का मामला बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हिंसक हमलों से भी जोड़ा जा रहा है। इसके बाद कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने IPL में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए और KKR के सह-मालिक शाहरुख खान को निशाना बनाया। गौर है कि IPL 2026 मिनी ऑक्शन में तीन फ्रेंचाइज़ियों ने मुस्ताफिजुर पर बोली लगाई थी। इससे पहले वह दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं।