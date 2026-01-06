सिडनी: एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर ट्रैविस हेड का शानदार फॉर्म जारी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन हेड ने 163 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए एशेज सीरीज में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह ऐसा करने वाले सातवें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने और 21वीं सदी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे ओपनर हैं। उनसे पहले यह कारनामा आखिरी बार मैथ्यू हेडन ने 2002-03 की एशेज में किया था।

एशेज इतिहास में खास क्लब में शामिल हेड

एशेज सीरीज में ओपनर के तौर पर तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ जो डार्लिंग थे, जिन्होंने 1897-98 में यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 1928-29 में बिल वुडफुल, 1965-66 में बिल लॉरी और 1990 के दशक में माइकल स्लेटर ने यह कारनामा किया। आर्थर मॉरिस इकलौते ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं जिन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों एशेज में यह उपलब्धि हासिल की। अब ट्रैविस हेड ने इस प्रतिष्ठित सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

Travis Head has his first Test century at the SCG and his third of the series!#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/U3jcL2cRde — cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2026

कैच छूटा और हेड ने मचाया कोहराम

तीसरे दिन के खेल के पहले सत्र में हेड को बड़ा जीवनदान मिला, जब 122 रन पर विल जैक्स ने बाउंड्री पर उनका आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद हेड ने इंग्लिश गेंदबाज़ों पर पूरी तरह दबाव बना दिया और 152 गेंदों में 150 रन पूरे किए। यह एशेज इतिहास का संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज़ 150 रन का स्कोर है।

तेज 150 का खास रिकॉर्ड

एशेज में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड जो डार्लिंग के नाम है, जिन्होंने 1898 में 129 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था। एडम गिलक्रिस्ट ने 2001 में 141 गेंदों में और ट्रैविस हेड ने 2021 में ब्रिसबेन टेस्ट में 143 गेंदों में 150 रन बनाए थे। इस सूची में ज़ैक क्रॉली भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एशेज में 152 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

163 रन की धमाकेदार पारी

हेड की यह पारी अंततः युवा बाएं हाथ के स्पिनर जैकब बेथेल ने समाप्त की। स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में वह एलबीडब्ल्यू हो गए। 32 वर्षीय हेड ने 166 गेंदों पर 163 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और एक छक्का शामिल था।

सात अलग-अलग ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर शतक

यह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हेड का पहला टेस्ट शतक था। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के सात अलग-अलग मैदानों पर टेस्ट शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए। इससे पहले स्टीव वॉ, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर और डेविड वॉर्नर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

एशेज में 600 रन पूरे

ट्रैविस हेड एशेज की एक सीरीज़ में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले आठवें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ बन गए हैं। नौ पारियों में उन्होंने 66.66 की औसत और 87.59 के स्ट्राइक रेट से 600 रन पूरे किए। इस मामले में उनसे पहले डॉन ब्रैडमैन, मार्क टेलर, स्टीव स्मिथ, आर्थर मॉरिस, कीथ स्टैकपोल, माइकल स्लेटर और ग्रेग चैपल शामिल हैं। अगर अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड मजबूत लक्ष्य देता है, तो हेड के पास चैपल, स्लेटर और स्टैकपोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका होगा।