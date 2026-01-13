सेंचुरियन : MI केप टाउन पर 53 रन की बोनस-पॉइंट जीत के बाद प्रिटोरिया कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई, यह उनकी लगातार तीसरी जीत थी। इस हार से एमआई सीटी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गई और प्लेऑफ में पहुंचने की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने अच्छी शुरुआत के बावजूद पावरप्ले में सिफर् 41 रन बनाए। कॉनर एस्टरहुइजन ने ट्रेंट बोल्ट के दूसरे ओवर में तीन चौके लगाकर शुरुआत की, जबकि शाई होप ने तीसरे ओवर में लिंडे की गेंद पर छक्का लगाया। हालांकि, बाएं हाथ के स्पिनर ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर होप को आउट कर दिया। एस्टरहुइजन अपनी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए और पांचवें ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर बोल्ड हो गए।

पावरप्ले के बाद के तीन ओवर बिना किसी बाउंड्री के शांति से निकल गए। 10वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर विहान लुब्बे के छक्के ने गियर बदलने का संकेत दिया, लेकिन वह दो गेंद बाद एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। जॉडर्न कॉक्स, जो अपनी पूरी पारी में लय के लिए संघर्ष करते रहे, उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया, इससे पहले कि 13वें ओवर में रबाडा की यॉकर्र पर बोल्ड हो गए। हालांकि, क्रीज पर डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड के आने से पारी का रुख बदल गया।

DRS का इस्तेमाल करके पगबाधा के फैसले को पलटने के बाद रदरफोडर् ने 16वें ओवर में बोल्ट को 20 रन मारकर अपना हमला शुरू किया। इसके बाद ब्रेविस ने अपने पाटर्नर की नकल की और 17वें ओवर की शुरुआत में रबाडा को दो छक्के जड़े। 18वें ओवर में रदरफोर्ड का दो बार कैच छूटा और उन्होंने एमआईसीटी को इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर किया और अगले ओवर में 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर में ब्रेविस और आखिरी गेंद पर रदरफोर्ड के आउट होने के बावजूद कैपिटल्स ने आखिरी पांच ओवरों में 64 रन बनाकर जोरदार फिनिश किया।

MI केप टाउन की पारी की शुरुआत रसी वैन डेर डुसेन ने की, जिन्होंने स्ट्राइक पर हावी रहते हुए तीसरे ओवर में लॉन्ग-ऑन पर आउट होने से पहले एक छक्का और दो चौके लगाए। रीज़ा हेंड्रिक्स ने लिज़ाद विलियम्स को दो चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन हाल ही में शतक लगाने वाले रयान रिकेल्टन कुछ खास नहीं कर पाए और छठे ओवर में आउट हो गए। निकोलस पूरन ने अपनी पारी की शुरुआत एक छक्के और एक चौके से की, जिससे MI केप टाउन का पावरप्ले स्कोर लगभग 40/2 हो गया, लेकिन वह भी क्रीज पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में एक और छक्का लगाने के तुरंत बाद आउट हो गए।

पूरन के विकेट से मिडिल ऑडर्र में बड़ी गिरावट आई और 10वें ओवर के अंत तक एमआईसीटी का स्कोर 46/2 से गिरकर 55/6 हो गया। गिदोन पीटर्स, जिन्होंने पहले रिकेल्टन को आउट किया था, ने उसी ओवर में कॉर्बिन बॉश और करीम जनत दोनों को आउट किया, जबकि केशव महाराज ने लिंडे को आउट किया। हेंड्रिक्स दूसरे छोर पर यह सब देखते रह गए और उनकी 50 गेंदों पर नाबाद 68 रन की पारी एमआईसीटी की लड़खड़ाती हुई चेज को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी नहीं थी।

हेंड्रिक्स ज़्यादातर शांत रहे, और सिर्फ आखिरी ओवरों में ही अपने शॉट्स खेले। उन्होंने 18वें ओवर में पीटर्स को दो छक्के मारे और दो चौके और एक छक्का लगाकर पारी खत्म की। लेकिन उनके प्रयास कैपिटल्स को बोनस पॉइंट दिलाने से रोकने के लिए भी काफी नहीं थे, क्योंकि एमआईसीटी लक्ष्य से 53 रन पीछे रह गई।