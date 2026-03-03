स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत से पहले क्रिकेट जगत में रणनीति और प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस बड़े मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स को लेकर अहम टिप्पणी की है। उनका मानना है कि जैक्स का नंबर सात पर बल्लेबाजी करना इंग्लैंड के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारतीय बल्लेबाज सही रणनीति से इस चुनौती को काबू में कर सकते हैं।

नंबर सात पर विल जैक्स: इंग्लैंड की ताकत

पूर्व कप्तान Sunil Gavaskar ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विल जैक्स का निचले क्रम में आकर रन बनाना इंग्लैंड की बैटिंग गहराई को मजबूत करता है। उनके मुताबिक, जब कोई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हो और टीम को निचले क्रम में तेजी से रन दे सके, तो वह टूर्नामेंट में एक्स-फैक्टर बन जाता है।

Will Jacks ने मौजूदा वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सात पारियों में 63 की औसत और 176 के स्ट्राइक रेट से 191 रन बनाते हुए उन्होंने चार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने 2012 में चार पुरस्कार जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज Shane Watson के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

ऑलराउंड योगदान से बढ़ी अहमियत

जैक्स सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंद से भी उपयोगी साबित हुए हैं। उन्होंने पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन से सात विकेट झटके हैं, जिससे इंग्लैंड को अतिरिक्त विकल्प मिलता है। गावस्कर ने उनकी तुलना भारतीय ऑलराउंडर Shivam Dube से की। उन्होंने कहा कि जैसे दुबे तेज रन बनाकर दबाव कम करते हैं, वैसे ही जैक्स भी इंग्लैंड के लिए वही भूमिका निभा रहे हैं।

क्या भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा?

हालांकि गावस्कर ने साफ किया कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें कई बाएं हाथ के बल्लेबाज शामिल हैं, जैक्स के लिए आसान नहीं होगी। उनका मानना है कि अगर वानखेड़े की पिच पर टर्न मिला तो जैक्स को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाजों को जैक्स के खिलाफ ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ स्पिन उतना असरदार नहीं होता, इसलिए रणनीति में बदलाव अहम होगा।

रणनीतिक जंग: भारत बनाम इंग्लैंड

सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में छोटी-छोटी रणनीतियां भी निर्णायक साबित होती हैं। इंग्लैंड की गहराई वाली बल्लेबाजी और जैक्स जैसे इन-फॉर्म खिलाड़ी उन्हें संतुलन देते हैं। वहीं भारत के पास घरेलू परिस्थितियों का फायदा और विविधता से भरा बल्लेबाजी क्रम है। गावस्कर का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजों को जैक्स को सेट होने से पहले ही दबाव में लाना होगा। अगर ऐसा होता है तो इंग्लैंड का संतुलन बिगड़ सकता है।