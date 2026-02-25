स्पोर्ट्स डेस्क : सुपर-8 में South Africa national cricket team के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अब India national cricket team की नजरें जिम्बाब्वे मुकाबले पर टिकी हैं। बल्लेबाजी कोच Sitanshu Kotak ने संकेत दिए हैं कि टीम टॉप-ऑर्डर में बदलाव पर विचार कर रही है, खासकर लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए।

टॉप-3 को लेकर मंथन, ऑफ-स्पिन बना चिंता का विषय

अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद टीम संयोजन पर सवाल उठे हैं। उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर बैठाने का फैसला भी चर्चा में रहा, लेकिन असली चिंता टॉप-ऑर्डर की नाकामी है।

ईशान किशन के नाम दो अर्धशतक हैं, लेकिन Abhishek Sharma रन बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि Tilak Varma का स्ट्राइक रेट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा।

कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: 'मैच में बदलाव हो सकते हैं। हम टॉप-3 में तीन लेफ्ट हैंडर्स और विपक्ष द्वारा डाली जा रही ऑफ-स्पिन पर चर्चा कर रहे हैं। तीन मैचों में ओपनर्स जल्दी आउट हुए हैं, इसलिए इस पर बात हो रही है।'

क्या Sanju Samson की होगी वापसी?

बेंच पर बैठे संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी टीमें लगातार ऑफ-स्पिन का सहारा लेकर भारतीय टॉप-ऑर्डर को परेशान कर रही हैं, ऐसे में राइट-लेफ्ट संतुलन अहम हो सकता है। कोटक ने हालांकि किसी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत साफ हैं कि संयोजन में बदलाव संभव है।

रणनीति तैयार, अब अमल की बारी

कोटक ने बताया कि टीम ने विपक्ष की रणनीति को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किए हैं। 'चर्चा रणनीति को लेकर है। विपक्ष कैसे गेंदबाजी कर रहा है और बल्लेबाज कैसे उसका सामना करें। हमारा काम विकल्प देना है, लेकिन अंत में फैसला मैदान पर बल्लेबाज को लेना होता है,' उन्होंने कहा।

लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन पर खास ध्यान

भारतीय टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसे में संतुलन बनाए रखना जरूरी हो गया है। 'हमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। लेफ्ट-राइट या बॉलिंग कॉम्बिनेशन जैसी चीजों पर विचार हो रहा है। सभी खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बस कुछ रुकावटों से मोमेंटम प्रभावित हुआ है,' कोटक ने जोड़ा।

बड़ी जीत जरूरी, NRR पर नजर

भारत को सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़ी जीत की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद नेट रन रेट (NRR) को नुकसान पहुंचा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत से सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत होंगी। इसके बाद टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले अन्य मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी।