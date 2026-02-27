हुबली (कर्नाटक) : जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक की बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस करके 5 विकेट लेने के बाद भारतीय चयनकर्ताओं के दरवाजे खटखटाना जारी रखा। अपने शानदार प्रदर्शन के बाद नबी ने अपना 7वां पांच विकेट हॉल पूरा करते हुए मौजूदा रणजी सीजन में सबसे ज्यादा 60 विकेट पूरे किए।

J&K ने रणजी फाइनल को एकतरफा बना दिया है, जब उन्होंने कर्नाटक को पहली पारी में 293 रन पर आउट कर दिया और पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त ले ली। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के स्टार नबी थे जिन्होंने 23 ओवर में 5/54 विकेट लेकर फाइनल में अपनी टीम को लीड किया। इस रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू और कश्मीर के शानदार प्रदर्शन में नबी का अहम रोल रहा है, उन्होंने पिच की कंडीशन चाहे सीम-फ्रेंडली हो या फ्लैट बैटिंग ट्रैक, हर हाल में असरदार स्पेल डाले हैं।

नबी इस रणजी सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आने वाले एडिशन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, उन्हें पिछले साल दिसंबर में ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। कैपिटल्स में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में नबी के साथ मिशेल स्टार्क जैसे इंटरनेशनल स्टार्स होंगे। मैच में बस कुछ ही सेशन बचे हैं, ऐसे में ड्रॉ का चांस सबसे ज़्यादा है, और इससे जम्मू और कश्मीर को पहली इनिंग में बढ़त लेने के कारण अपना पहला रणजी टाइटल मिल जाएगा।

इस बीच नबी की भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने खास तारीफ की। जब नेशनल टीम में सिलेक्शन की बात आती है तो नबी हर तरफ से छाए रहते हैं। भारत जुलाई 2026 में व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का टूर करने वाला है और गांगुली का मानना ​​है कि नबी को टीम में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह नेशनल टीम के लिए खेलने की राह पर हैं और गर्मियों में इंग्लैंड से शुरुआत करनी चाहिए।

एक X पोस्ट में गांगुली ने लिखा, 'J&K ने दुनिया को दिखाया है कि कोशिश और इरादा क्या कर सकता है..उन्होंने उस इलाके को उन पर गर्व महसूस कराया है.. टफ माहौल से टफ लोग बनते हैं। आकिब नबी नेशनल टीम के लिए खेलने की राह पर हैं। गर्मियों में इंग्लैंड से शुरुआत करनी चाहिए।'