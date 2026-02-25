स्पोर्ट्स डेस्क : ICC की ताज़ा T20I रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला है। तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3/15 के प्रदर्शन के दम पर गेंदबाज़ों की सूची में टॉप-10 में वापसी की है। वहीं बल्लेबाज़ी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर-1 स्थान पर कायम हैं, जबकि ईशान किशन शानदार प्रदर्शन के दम पर टॉप-5 में शामिल हो गए हैं।

बुमराह की जोरदार वापसी, वरुण नंबर-1 बरकरार

बुमराह सात स्थान की छलांग लगाकर आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप पर भारत के मिस्ट्री स्पिनर Varun Chakravarthy काबिज़ हैं, जबकि दूसरे स्थान पर Rashid Khan हैं।

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर Corbin Bosch ने 21 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इंग्लैंड के Adil Rashid चौथे स्थान पर कायम हैं। पाकिस्तान के Abrar Ahmed टीम से बाहर होने के बाद दो स्थान फिसल गए।

फोर्डे की बड़ी छलांग, कई खिलाड़ी टॉप-10 से बाहर

वेस्टइंडीज के Matthew Forde ने 23 स्थान की छलांग लगाकर सातवां स्थान हासिल किया और बुमराह से ऊपर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के Adam Zampa छठे स्थान पर हैं। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बावजूद Mustafizur Rahman नौवें स्थान पर बने हुए हैं। चोटिल Wanindu Hasaranga चार स्थान फिसलकर 10वें नंबर पर आ गए।

ज़िम्बाब्वे के Brad Evans, पाकिस्तान के Mohammad Nawaz और न्यूजीलैंड के Jacob Duffy टॉप-10 से बाहर हो गए। दक्षिण अफ्रीका के Marco Jansen आठ स्थान चढ़कर 19वें पर पहुंचे, जबकि भारत के Arshdeep Singh समान अंक के साथ उनके ठीक नीचे हैं।

बल्लेबाज़ी रैंकिंग: ब्रेविस की एंट्री, ईशान टॉप-5 में

भले ही फॉर्म में गिरावट आई हो, लेकिन Abhishek Sharma अब भी नंबर-1 बल्लेबाज़ बने हुए हैं। इंग्लैंड के Phil Salt दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के इन-फॉर्म ओपनर Sahibzada Farhan दो स्थान चढ़कर तीसरे पर पहुंच गए और Pathum Nissanka को पीछे छोड़ा।

भारत के Ishan Kishan शानदार पारियों के चलते टॉप-5 में शामिल हो गए। टॉप-10 में नई एंट्री Dewald Brevis की हुई है, जिन्होंने अहमदाबाद में भारत के खिलाफ 45 रन बनाए थे। इससे Tim Seifert और Travis Head एक-एक स्थान नीचे खिसक गए।

इंग्लैंड के कप्तान Harry Brook पाकिस्तान के खिलाफ शतक के बाद 10 स्थान चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गए। भारत के Shivam Dube 13 स्थान की छलांग लगाकर 28वें स्थान पर पहुंच गए।

ऑलराउंडर रैंकिंग: सिकंदर फिर नंबर-1

ज़िम्बाब्वे के कप्तान Sikandar Raza ने दोबारा नंबर-1 ऑलराउंडर का ताज हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के सैम अयूब के बल्ले से रन नहीं निकलने का फायदा उन्हें मिला।

भारत के Hardik Pandya तीसरे स्थान पर हैं। शिवम डुबे ऑलराउंडर रैंकिंग में सातवें स्थान पर पहुंच गए, जबकि Axar Patel 18वें नंबर पर फिसल गए। इटली के Benjamin Manenti 20वें से 14वें स्थान पर पहुंच गए।