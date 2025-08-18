केर्न्स : दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार से केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला के लिए किशोर तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को अपनी वनडे टीम में शामिल किया है और साथ ही फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को भी 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण का मौका देने की तैयारी में है। 19 वर्षीय मफाका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में जगह बनाई, जहां उन्होंने 9 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पहले ही दो वनडे मैच खेले हैं और वह शुरुआती ग्यारह में जगह बना सकते हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करना चाहता है। इस बीच ब्रेविस का वनडे में पदार्पण लगभग तय है। टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने डार्विन में 41 गेंदों में शतक जड़ा और केर्न्स में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर 180 रन बनाए। इस तरह वे दोनों टीमों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

दक्षिण अफ्रीका के वनडे कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा कि वे ब्रेविस के फॉर्म से प्रभावित हैं। बावुमा ने पत्रकारों से कहा, 'जब आप युवा खिलाड़ियों को देखते हैं तो यह हमेशा रोमांचक होता है। जाहिर है कि ब्रेविस पर ही सबकी नजर है, वह अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वह वनडे में भी क्या कमाल दिखा सकते हैं।'

जून में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने के बाद बावुमा की वनडे श्रृंखला से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी भी होगी। 34 वर्षीय बावुमा WTC फाइनल के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर चुके हैं और उन्होंने पुष्टि की है कि वह सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।

बावुमा दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम में शामिल किए गए 5 खिलाड़ियों में से एक हैं जिनमें अनुभवी स्पिनर केशव महाराज, ऑलराउंडर वियान मुल्डर और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके और टोनी डी जोरजी शामिल हैं। मंगलवार को केर्न्स में श्रृंखला के पहले मैच के बाद दोनों टीमें शुक्रवार और रविवार को होने वाले अगले दो मैचों के लिए मैके जाएंगी।

दक्षिण अफ्रीकी टीम : टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्करम, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन

ऑस्ट्रेलियाई टीम : मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, एडम जम्पा

