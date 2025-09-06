स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय पुरुष वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है और उन्हें 'मुंबई चा राजा' कहा जाता है। हाल ही में गणपति बप्पा के मंदिन आशीर्वाद लेने पहुंचे रोहित शर्मा के फैंस ने मंदिर में 'मुंबई चा राजा रोहित शर्मा' कहना शुरू कर दिया जिस पर भारतीय क्रिकेटर को हाथ जोड़कर लोगों को असली राजा के बारे में बताना पड़ा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित गणपति बप्पा का आशिरवाद ले रहे हैं और फैंस 'मुंबई चा राजा रोहित शर्मा' कहते नजर आ रहे हैं। इस पर रोहित हाथ जोड़कर लोगों को ऐसा ना करने का इशारा करते हैं और इशारों में समझाते हैं कि मुंबई का राजा गणपति बप्पा हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Rohit Sharma stops fans from chanting 'Mumbai Cha Raja, Rohit Sharma' at Bappa's pandal. ❤️ pic.twitter.com/ztWwAAuOoY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 6, 2025

रोहित इस समय छुट्टियों पर हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत के लिए खेलते नज़र आएंगे। टीम इंडिया अगले महीने तीन मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। वनडे सीरीज 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगी और अगले दो 50 ओवर के मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे।