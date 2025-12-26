स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और मुंबई के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए यह विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबला यादगार नहीं रहा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित अपने दूसरे ही मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हो गए। उन्हें देखने के लिए सैकड़ों प्रशंसक कड़ाके की ठंड में सुबह से स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें पहली ही गेंद पर टूट गईं। इस घटना ने फैंस को निराश कर दिया और स्टेडियम से निकल गए।

पहली ही गेंद पर आउट हुए रोहित शर्मा

उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। रोहित शर्मा 25 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ देवेंद्र सिंह बोरा की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। बोरा ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर रोहित ने अपना मशहूर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया और रोहित बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

सुबह से स्टेडियम में जुटे थे फैंस

शुक्रवार, 26 दिसंबर को जयपुर में रोहित शर्मा को खेलते देखने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई प्रशंसक सुबह 6 बजे ही सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंच गए थे। ठंड और कोहरे के बावजूद फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने को बेताब थे। जैसे ही खबर फैली कि मुंबई पहले बल्लेबाज़ी करेगी, स्टैंड्स में भीड़ तेजी से बढ़ने लगी।

गोल्डन डक के बाद पसरा सन्नाटा

रोहित के आउट होते ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। कैच पकड़े जाने के बाद कुछ पलों के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कई फैंस इस झटके से उबर ही नहीं पाए और बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम छोड़ते हुए नजर आए। जो लोग सिर्फ रोहित की बल्लेबाज़ी देखने आए थे, उनके लिए मैच वहीं खत्म हो गया।

नो-बॉल की मांग और अंपायरों से गुहार

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद कुछ समर्थक निराशा में नो-बॉल की मांग करते दिखे। कई फैंस अंपायरों से अपील कर रहे थे कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि वे अपने शहर में रोहित को बल्लेबाज़ी करते हुए देख सकें। हालांकि, अंपायरों ने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया और खेल आगे बढ़ता रहा।

घरेलू क्रिकेट में भी दिखी रोहित की लोकप्रियता

भले ही रोहित शर्मा इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। घरेलू क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में फैंस का जुटना यह दिखाता है कि रोहित आज भी देश के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में शामिल हैं। एक गेंद में आउट होना खेल का हिस्सा है, लेकिन फैंस की उम्मीदें और भावनाएं इस मैच में साफ तौर पर नजर आईं।