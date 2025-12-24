स्पोर्ट्स डेस्क : जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार का दिन भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर न सिर्फ मुंबई की आसान जीत सुनिश्चित की, बल्कि अपने फैंस को भी भावनात्मक पल दे दिए। इस मुकाबले के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। रोहित की ऐतिहासिक पारी के बीच, फैंस ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर भी नाराज़गी जताई, जिसने माहौल को और गर्म कर दिया।

रोहित शर्मा की धमाकेदार वापसी

करीब सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ अपने इरादे शुरू से ही साफ कर दिए। 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने आक्रामक बल्लेबाज़ी की और मात्र 62 गेंदों में अपना सबसे तेज लिस्ट ए शतक पूरा किया। यह रोहित के घरेलू करियर की सबसे प्रभावशाली पारियों में से एक मानी जा रही है। मुंबई ने उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत सिर्फ 30.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

155 रनों की यादगार पारी

रोहित शर्मा आखिर तक टिके रहे और 94 गेंदों में 155 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी में दमदार चौके-छक्कों की भरमार थी, जिसने सिक्किम के गेंदबाज़ों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जैसे ही रोहित पवेलियन लौटे, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। यह साफ दिख रहा था कि फैंस अपने पसंदीदा बल्लेबाज़ को दोबारा उसी रंग में देखकर बेहद खुश थे।

जयपुर में फैंस का अनोखा अंदाज

सवाई मानसिंह स्टेडियम में करीब 12000 दर्शक मौजूद थे, जो रोहित शर्मा के हर शॉट पर झूम रहे थे। उनकी पारी के बाद स्टैंड्स से एक सुर में नारा गूंजा, “दाल बाटी चूरमा, रोहित शर्मा सूरमा।” यह स्थानीय अंदाज में लगाया गया नारा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया और रोहित की लोकप्रियता का एक और उदाहरण बन गया।

गौतम गंभीर पर क्यों भड़के फैंस

रोहित के समर्थन के साथ-साथ जयपुर की भीड़ ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को भी निशाने पर लिया। स्टेडियम में “गंभीर किधर है, देख रहा है ना?” जैसे तंज भरे नारे सुनाई दिए। फैंस का यह गुस्सा लंबे समय से चली आ रही उस धारणा से जुड़ा है, जिसमें माना जा रहा है कि गंभीर की कोचिंग में रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से बाहर होना पड़ा।

घरेलू क्रिकेट और सीनियर खिलाड़ियों की चर्चा

इस साल की शुरुआत में यह चर्चा तेज़ थी कि सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट में अपनी फॉर्म साबित करनी होगी। रोहित शर्मा की यह पारी उसी बहस को और हवा देती दिखी। फैंस का मानना है कि इस शतक ने साबित कर दिया कि अनुभव और क्लास अब भी कायम है।

घरेलू क्रिकेट के लिए खास दिन

यह मुकाबला सिर्फ एक जीत तक सीमित नहीं रहा। रोहित शर्मा की वापसी, फैंस का जुनून और कोचिंग फैसलों पर उठे सवाल, इन सबने इस दिन को भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए बेहद अहम बना दिया। आने वाले समय में यह पारी चयन और रणनीति से जुड़ी चर्चाओं में जरूर याद की जाएगी।