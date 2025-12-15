स्पोर्ट्स डेस्क: मुंबई के वांखेड़े स्टेडियम में रविवार की शाम यादगार बन गई, जब फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी अपनी GOAT टूर ऑफ इंडिया 2025 के तहत यहां पहुंचे। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा था, लेकिन इस बीच मुंबई की जनता ने अपने लोकल हीरो रोहित शर्मा के लिए भी दिल खोलकर प्यार जताया।

‘मुंबई चा राजा, रोहित शर्मा’ के नारे

जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा, वांखेड़े में अचानक गूंज उठा- 'मुंबई चा राजा, रोहित शर्मा… इंडिया चा राजा, रोहित शर्मा।' इन नारों ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया और साफ दिखा कि मुंबई की भीड़ आज भी अपने क्रिकेटिंग आइकन से कितनी जुड़ी हुई है। मेसी की मौजूदगी के बावजूद रोहित शर्मा के नाम के जयकारों ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया।

This is called aura 🥵

Event of messi

Rohit is not in the stadium

Still chants are only about Rohit Sharma 🥶 pic.twitter.com/NdmfcYTg4o — unapologetic hindu (@crickaddict_45) December 14, 2025

मेसी ने की सचिन और सुनील छेत्री से मुलाकात

हालांकि इस दौरान लियोनेल मेसी और रोहित शर्मा की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मेसी ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज सुनील छेत्री से मुलाकात की। यह पल खेल प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा, जहां दो अलग-अलग खेलों के दिग्गज एक मंच पर नजर आए।

सचिन तेंदुलकर ने बताया ‘गोल्डन मोमेंट’

सचिन तेंदुलकर ने मेसी के वांखेड़े आगमन को मुंबई और भारत के लिए “गोल्डन मोमेंट” बताया। उन्होंने 2011 विश्व कप जीत की यादें ताजा करते हुए कहा कि यह मैदान सपनों के पूरे होने का गवाह रहा है। सचिन ने कहा, 'आज मेसी, लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल का यहां होना मुंबई और भारत के लिए बेहद खास पल है। मेसी ने अपने खेल में सब कुछ हासिल किया है, उनकी लगन और समर्पण काबिले-तारीफ है।'

मेसी टूर में क्रिकेट का तड़का

GOAT टूर के तहत मेसी की मौजूदगी ने फुटबॉल प्रेमियों को उत्साहित किया, लेकिन वांखेड़े में रोहित शर्मा के नाम की गूंज ने यह साबित कर दिया कि मुंबई में क्रिकेट का क्रेज आज भी सिर चढ़कर बोलता है। एक शाम, कई दिग्गज और खेलों की सरहदें लांघती भावनाएं—वांखेड़े ने एक बार फिर यादगार लम्हों को अपने नाम कर लिया।