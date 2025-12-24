स्पोर्ट्स डेस्क : जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आमतौर पर राजस्थान क्रिकेट की पहचान माना जाता है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में नज़ारा पूरी तरह अलग था। स्टेडियम नीले रंग में रंगा हुआ था और हर तरफ ‘मुंबई चा राजा’ के नारे सुनाई दे रहे थे। वजह थी भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की घरेलू 50 ओवर क्रिकेट में सात साल बाद वापसी। मुंबई बनाम सिक्किम मुकाबले में रोहित को देखने के लिए हजारों फैंस उमड़ पड़े, जिससे यह मैच भारतीय घरेलू क्रिकेट का खास पल बन गया।

फ्री एंट्री और फैंस की लंबी कतारें

मैच से पहले राजस्थान स्टेट एसोसिएशन द्वारा फ्री एंट्री की घोषणा ने माहौल को और भी खास बना दिया। बुधवार सुबह खेल शुरू होने से कई घंटे पहले ही फैंस स्टेडियम के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मुंबई टीम की बस के पहुंचने से पहले ही हजारों दर्शक स्टैंड्स में अपनी जगह बना चुके थे। सभी की नजरें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थीं—रोहित शर्मा।

रोहित शर्मा के वार्म-अप के साथ गूंजे नारे

जैसे ही रोहित शर्मा बल्लेबाजी समूह के साथ वार्म-अप के लिए मैदान पर आए, स्टेडियम नारों से गूंज उठा। फैंस का उत्साह साफ दिख रहा था। रोहित इस दौरान सरफराज खान और उनके छोटे भाई मुशीर खान के साथ बातचीत और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। ये दोनों खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे।

लाइव टेलीकास्ट नहीं, फिर भी रिकॉर्ड भीड़

दिलचस्प बात यह रही कि मुंबई बनाम सिक्किम मैच का कोई लाइव टीवी या डिजिटल स्ट्रीमिंग कवरेज उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। रोहित शर्मा को करीब से खेलते देखने का यह दुर्लभ अवसर था, जिसे फैंस किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहते थे।

मैदान पर रोहित का फैंस से जुड़ाव

रोहित शर्मा ने भी दर्शकों के प्यार का पूरा सम्मान किया। जब भी वह बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग करते दिखे, उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। शुरुआत में उन्हें स्लिप कॉर्डन में तैनात किया गया। उस समय सवाई मानसिंह स्टेडियम का माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय मैच से कम नहीं लग रहा था।

टॉस और दर्शकों का धैर्य

सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, अधिकतर दर्शक अपनी सीटों पर डटे रहे। सभी को इंतजार था दूसरी पारी का, जब रोहित शर्मा बल्ला थामते हुए मैदान पर उतरेंगे। हर ओवर के साथ उत्सुकता और भी बढ़ती चली गई।

बढ़ती भीड़ और सुरक्षा इंतजाम

जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, स्टेडियम और उसके आसपास फैंस की संख्या बढ़ती चली गई। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अतिरिक्त इंतजाम किए ताकि भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके।

घरेलू क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन

यह दिन भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए खास इसलिए भी रहा क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने कई सालों बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की। रोहित ने आखिरी बार 2018 में मुंबई के लिए नॉकआउट मैच खेला था, जबकि विराट कोहली 2009 के बाद पहली बार दिल्ली की ओर से इस टूर्नामेंट में नजर आए। यह वापसी घरेलू क्रिकेट की अहमियत को फिर से रेखांकित करती है।