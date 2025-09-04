स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने न केवल बल्ले से मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं बल्कि अपनी कप्तानी से प्रशंसकों और अपने साथियों का दिल भी जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले खलील अहमद चाहते हैं कि रोहित शर्मा को अगले 10 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते रहना चाहिए।

खलील ने 2019 में रोहित से जुड़ी एक घटना को याद किया जब वह गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट की भलाई के लिए अगले 10 साल तक खेलना चाहिए और यह मेरी निजी राय है। 2019 में, जब हम राजकोट में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, तो एक बार मेरा दिन अच्छा नहीं रहा और मैं सिर्फ एक विकेट ले पाया, तो वह मेरे पास आए और ड्रेसिंग रूम में मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की।'

उन्होंने कहा, 'टीम स्टेडियम से निकल रही थी और वह मुझसे बात करने के लिए रुके और मुझे बताया कि मुझे कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्षमताओं से अनजान हूं।' खलील ने कहा, 'जब हम स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तो सभी प्रशंसक रोहित भाई के लिए चिल्ला रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि 'यह सब तुम्हारे लिए भी हो' और मुझे भी यही कामना करनी चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए।'

खलील पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने रोहित शर्मा की विनम्रता को करीब से देखा है। हिटमैन के नेतृत्व में खेलने वाले कई अन्य खिलाड़ियों की तरह, खलील ने भी बताया कि रोहित शर्मा ने उन पर किस तरह का प्रभाव डाला है। खलील ने आगे कहा, 'मैच के बाद उनके जैसे कप्तान का मुझसे इस तरह बात करना मुझे सोचने पर मजबूर कर गया कि वह कितने दयालु इंसान हैं। मैंने उन्हें ऋषभ (पंत) के साथ भी ऐसा ही करते देखा है। मैं कहूंगा, 'क्या आदमी है! क्या कप्तान है!' जब आपका मैच खराब होता है तो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, लेकिन एक कप्तान के रूप में वह कुछ और ही हैं।'

खलील ने कहा, 'हाल ही में मैं उनसे दलीप ट्रॉफी के दौरान NCA (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में मिला था और वह बहुत फिट लग रहे थे, इसलिए मैंने उनसे ऐसे ही बने रहने और खेलते रहने के लिए कहा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कप्तान और इंसान शायद ही कभी देखा हो। वह एक रत्न हैं और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान और प्यार है। इस छोटे से इंटरव्यू में सब कुछ बयां करना संभव नहीं है।'