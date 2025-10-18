स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का मानना है कि रोहित शर्मा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत की टीम का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताया हो, लेकिन उनका अधूरा सपना अब भी 50 ओवर का विश्व कप जीतना है।

फिलहाल रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 अक्टूबर से शुरू होगी।

कार्तिक ने ‘एक्स’ पर साझा किए वीडियो में कहा, 'रोहित शर्मा ने अपने करियर में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप उनकी अधूरी ख्वाहिश है। 2011 में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी, जबकि 2019 और 2023 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2019 में 648 और 2023 में 597 रन बनाए थे, लेकिन उस खिताब को नहीं जीत पाए।'

कार्तिक ने आगे कहा कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद रोहित के भीतर वनडे वर्ल्ड कप जीतने की आग अब भी जल रही है।

'उनके अंदर वो जुनून, वो भूख अब भी बाकी है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी 50 ओवर का खिताब उन्हें असली संतुष्टि देगा। बीसीसीआई को ध्यान रखना चाहिए कि रोहित अब भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में टीम को बेहद मूल्यवान अनुभव और नेतृत्व दे सकते हैं।'

गिल के साथ कप्तानी में निभाएंगे अहम भूमिका

डिनेश कार्तिक का मानना है कि रोहित शर्मा नए कप्तान शुभमन गिल के लिए बड़ा सहारा बनेंगे। 'ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गिल कप्तान होंगे, लेकिन रोहित का अनुभव उन्हें काफी मदद करेगा। वो हमेशा टीम और युवा खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने की कोशिश करते हैं।'

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान) सहित युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण शामिल है।

