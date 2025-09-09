स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा सोमवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल जाते हुए देखे गए। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से चले गए। रोहित के अस्पताल जाने का कारण स्पष्ट नहीं था। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस उनके सेहत को लेकर चिंतित दिखे।
टेस्ट और टी20आई में संन्यास के बाद रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी कर सकते हैं। रोहित ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था और उनका आखिरी क्रिकेट मैच IPL 2025 के दौरान मुंबई इंडियंस के लिए था। इससे पहले अपने टेस्ट करियर के कुछ पहलुओं पर विचार करते हुए रोहित शर्मा ने सोमवार को कहा था कि यह प्रारूप "चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला" दोनों है, लेकिन उन्होंने तैयारी पर ध्यान केंद्रित करके इसकी मांगों से निपटना सीखा।
इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने 67 टेस्ट मैचों में 40.58 की औसत से 4301 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के एक साल बाद टी20 विश्व कप जीतने के बाद इस प्रारूप से भी संन्यास ले लिया था। एक कार्यक्रम में पैनल चर्चा के दौरान बड़े मौकों की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने उस समय को याद करते हुए कहा था, 'यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, क्योंकि खेल लंबे समय तक टिके रहने की मांग करता है। खासकर टेस्ट प्रारूप में, आपको पांच दिनों तक टिकना होता है। मानसिक रूप से, यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और थका देने वाला भी होता है। लेकिन सभी क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं।'