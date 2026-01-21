स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार यादव का फॉर्म बड़ी चिंता बना हुआ है। अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खुलकर अपनी राय रखी है। वर्ल्ड कप जीत चुके कप्तान रोहित का मानना है कि अगर भारत को खिताब बचाना है, तो सूर्यकुमार यादव का रन बनाना बेहद जरूरी होगा।

सूर्या के फॉर्म पर रोहित शर्मा का बयान

रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि यह मामला सिर्फ कप्तान के फॉर्म का नहीं, बल्कि पूरी टीम की बल्लेबाजी ताकत से जुड़ा है। रोहित ने कहा, 'यह सिर्फ कप्तान के फॉर्म में आने या न आने की बात नहीं है। अगर कोई बल्लेबाज फॉर्म में नहीं होता, तो हमारी सात-आठ बल्लेबाजों की ताकत में से एक कम हो जाती है। अगर सूर्यकुमार रन नहीं बनाते, तो बल्लेबाजी क्रम उतना प्रभावी नहीं रह पाता।'

उन्होंने आगे सूर्यकुमार की कप्तानी समझ की भी तारीफ की। 'सूर्या को खेल की गहरी समझ है। वह जानते हैं कि अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे निकलवाया जाए।'

कप्तानी के बाद फॉर्म में आई गिरावट

रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने के बाद सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रन बनाना उनके लिए चुनौती बना हुआ है।

2025 में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

2024 के अंत में खराब दौर से गुजरने के बाद सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2025 में शानदार वापसी की और लय में नजर आए। हालांकि यह फॉर्म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जारी नहीं रह सका। साल 2025 में सूर्यकुमार ने 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। यह उनके करियर में पहली बार था जब पूरे साल उनका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे रहा।

न्यूजीलैंड सीरीज में खुद को साबित करने का मौका

अब सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में नजर आएंगे। यह सीरीज भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट होगी। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा, जहां भारत अपना पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।

