स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार से। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रोहित को टेस्ला चलाते हुए देखा गया, और फैंस उनकी इस नई सवारी पर फिदा हो गए हैं। 38 वर्षीय स्टार बल्लेबाज़ ने काली टी-शर्ट और टोपी पहन रखी थी, और सीट बेल्ट बांधते हुए कैमरे में कैद हुए।

नंबर प्लेट में बच्चों की झलक

रोहित की टेस्ला की सबसे ख़ास बात सिर्फ़ उसका ब्रांड नहीं, बल्कि उसकी नंबर प्लेट है। दरअसल, उसमें उनके दोनों बच्चों बेटी समायरा (30 दिसंबर) और बेटे अहान (15 नवंबर) की जन्मतिथि शामिल है। यह वही स्पेशल नंबर है जिसे उन्होंने अपनी नई लेम्बोर्गिनी उरुस एसई (Arancio Argos Orange) के लिए भी रजिस्टर कराया है।

रोहित का लग्जरी कार कलेक्शन

‘हिटमैन’ के गैराज की झलक किसी सुपरकार शो से कम नहीं। उनके पास पहले से ही BMW, मर्सिडीज और पुरानी ब्लू लेम्बोर्गिनी उरुस जैसी कारें हैं। अब इस फ्लीट में टेस्ला और नई लेम्बोर्गिनी उरुस एसई जुड़ने से उनका कलेक्शन और भी शानदार हो गया है। फैंस कह रहे हैं, “रोहित सिर्फ क्रिकेट में नहीं, कारों के मामले में भी क्लास दिखाते हैं।”

चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर मिला सम्मान

सिर्फ कार ही नहीं, मैदान पर भी रोहित के नाम नई उपलब्धि जुड़ी है। हाल ही में मुंबई में आयोजित CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में उन्हें भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए क्रिकेट के लीजेंड सुनील गावस्कर ने विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया।

यह सम्मान उस कप्तान को दिया गया जिसने 2023 विश्व कप की निराशा के बाद टीम को दोबारा खड़ा किया और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक विजयी बनाया।

रोहित बोले - “यह सालों की मेहनत का नतीजा है”

कार्यक्रम के दौरान रोहित ने टीम इंडिया की जर्नी पर दिल छू लेने वाली बातें कहीं। उन्होंने कहा, “ये किसी एक साल की नहीं, बल्कि कई सालों की मेहनत का नतीजा है। हम कई बार ट्रॉफी के करीब पहुँचे, लेकिन चूक गए। तब हमने तय किया कि अब कुछ अलग करना होगा।” उन्होंने आगे कहा कि टीम की अनुशासित प्रक्रिया और सुधार की सोच ने ही सबकुछ बदल दिया, “हर खिलाड़ी इस सोच में शामिल था कि कैसे बेहतर बनें, आत्मसंतुष्ट न हों, और खुद को चुनौती देते रहें। यही हमारी सफलता की असली कुंजी है।”