स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एशेज 2025-26 में इंग्लैंड की हार के बाद बेन स्टोक्स की टीम पर चुटकी लेते हुए ऑस्ट्रेलिया में खेलने की चुनौती को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा एशेज सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के बाद रोहित का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है।
गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोहित शर्मा ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल होता है, आप इंग्लैंड से पूछ ही सकते हो।' रोहित का यह बयान सीधे तौर पर एशेज में इंग्लैंड के संघर्ष की ओर इशारा करता है, जहां बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम सीरीज में टिक नहीं पाई।
ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर रोहित का अनुभव
रोहित शर्मा ने अपने करियर का जिक्र करते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत करना हमेशा आसान नहीं रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए भी वहां हालात चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन एक बार लय मिलने के बाद चीजें बदल गईं। रोहित ने कहा कि जैसे विमान एक बार ऊंचाई पकड़ लेता है, वैसे ही करियर में भी जब मोमेंटम बन जाता है तो उसे बनाए रखना सबसे जरूरी होता है।
वनडे क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2027 पर नजर
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए छह वनडे मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। रोहित ने साफ कर दिया है कि वह वनडे क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
घरेलू क्रिकेट से करेंगे तैयारी
रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने की संभावना है, जिसके जरिए वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए खुद को तैयार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चुनौतीपूर्ण हालात, इंग्लैंड की एशेज में नाकामी और अपने करियर के अनुभवों को जोड़ते हुए रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनका आत्मविश्वास अब भी बुलंद है।