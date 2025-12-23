स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और सुपरस्टार रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ मैदान के ही नहीं, बल्कि ब्रांड और एंटरटेनमेंट की दुनिया के भी बड़े सितारे हैं। नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज़ Stranger Things के ग्रैंड फिनाले से पहले जारी किए गए एक नए प्रोमो वीडियो में रोहित शर्मा ने अपने मजेदार, सख्त और “कैप्टन कूल” अंदाज़ से फैंस का दिल जीत लिया। यह वीडियो क्रिकेट और पॉप कल्चर का ऐसा अनोखा मेल है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ड्रेसिंग रूम से शुरू हुई कहानी

प्रोमो की शुरुआत एक हल्के-फुल्के माहौल से होती है, जहां खिलाड़ी मस्ती करते और डांस करते नज़र आते हैं। बैकग्राउंड में बजता गाना और खिलाड़ियों का बेफिक्र अंदाज़ माहौल को बिल्कुल किसी मैच से पहले की नोकझोंक जैसा बना देता है। तभी एंट्री होती है रोहित शर्मा की, जिनका एक डायलॉग पूरे सीन का मूड बदल देता है। उनके आते ही ड्रेसिंग रूम की मस्ती अचानक गंभीरता में बदल जाती है, बिल्कुल किसी बड़े मुकाबले से पहले की टीम मीटिंग की तरह।

‘कोच मोड’ में रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस प्रोमो में पूरी तरह “कोच मोड” में नज़र आते हैं। वह टीम को बार-बार आने वाले “फिनाले” के लिए मानसिक रूप से तैयार करते दिखते हैं। उनके डायलॉग ऐसे लिखे गए हैं कि शुरुआत में दर्शकों को लगता है मानो वह किसी बड़े क्रिकेट मैच की बात कर रहे हों। हेलमेट, माइंड गेम्स और विरोधी टीम जैसे शब्द प्रोमो को क्रिकेट फैंस के लिए और भी मज़ेदार बना देते हैं।

ROHIT SHARMA IN NETFLIX PROMO FOR STRANGER THINGS. 🐐🥶



- The Hitman, The Icon..!!!!



pic.twitter.com/HBGACDiXjy — Tanuj (@ImTanujSingh) December 23, 2025

हास्य और तनाव का शानदार तालमेल

इस वीडियो की खासियत है इसमें मौजूद कॉमेडी और सस्पेंस का संतुलन। एक खिलाड़ी द्वारा रोहित के दोहरे शतक को लेकर की गई फुसफुसाहट पर रोहित का तुरंत प्रतिक्रिया देना दर्शकों को हंसा देता है। वहीं, अचानक टिमटिमाती लाइट्स और रहस्यमय डायलॉग्स माहौल को Stranger Things की दुनिया में ले जाते हैं। यह बदलाव इतना सहज है कि दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं।

स्टीव स्मिथ नहीं, स्टीव हैरिंगटन

प्रोमो का एक और मजेदार मोमेंट तब आता है जब रोहित टीम किट के डिज़ाइनर का ज़िक्र करते हैं। “स्टीव” नाम सुनते ही खिलाड़ी क्रिकेटर स्टीव स्मिथ समझ बैठते हैं, लेकिन रोहित तुरंत साफ करते हैं कि बात Stranger Things के फेमस किरदार स्टीव हैरिंगटन की हो रही है। इस सीन में क्रिकेट और वेब सीरीज़ का मज़ेदार टकराव देखने को मिलता है।

वेकना से टक्कर का खुलासा

वीडियो का क्लाइमैक्स तब आता है जब आखिरकार यह साफ होता है कि असली “विरोधी टीम” कौन है। रोहित का रहस्यमय जवाब और फिर वेकना का नाम सामने आते ही दर्शकों को समझ आ जाता है कि यह प्रोमो Stranger Things के फिनाले की ओर इशारा कर रहा है। यह खुलासा वीडियो को यादगार बना देता है।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

इस प्रोमो के रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। क्रिकेट प्रेमी हों या वेब सीरीज़ के दीवाने, दोनों ही वर्गों ने रोहित शर्मा के इस अवतार की जमकर तारीफ की। यह वीडियो दिखाता है कि कैसे एक क्रिकेट आइकन और एक ग्लोबल सीरीज़ मिलकर डिजिटल एंटरटेनमेंट को नया आयाम दे सकते हैं।