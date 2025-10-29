सिडनी: भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने बुधवार को एक नया इतिहास रच दिया। 38 वर्ष और 182 दिन की उम्र में वे ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने अपने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहली बार अपने करियर में यह मुकाम हासिल किया।

एडिलेड और सिडनी में धमाकेदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में रोहित के दो शानदार प्रदर्शन इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव बने। एडिलेड वनडे में उन्होंने 97 गेंदों पर 73 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि सिडनी में तीसरे वनडे में उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन ठोककर भारत को सीरीज जीत दिलाई। इन पारियों से उन्हें 36 रेटिंग अंक मिले और उनका स्कोर 745 से बढ़कर 781 हो गया, जिससे उन्होंने गिल को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।

पांचवें भारतीय बने नंबर 1 बल्लेबाज

रोहित शर्मा अब सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उनके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाती है और उनकी स्थिरता व निरंतरता का प्रमाण है।

गिल और कोहली की रैंकिंग में गिरावट

इस बीच शुभमन गिल की हालिया खराब फॉर्म के कारण उनकी रैंकिंग में गिरावट आई है। उन्होंने तीन मैचों में क्रमशः 10, 9 और 24 रन बनाए और अब वे तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। विराट कोहली, जिन्होंने सिडनी में 74 रन बनाए, एक स्थान गिरकर छठे नंबर पर पहुंच गए।

श्रेयस अय्यर टॉप-10 में शामिल

भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए एक और सकारात्मक खबर यह रही कि श्रेयस अय्यर एक स्थान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

‘हिटमैन’ का सुनहरा पल

यह पहला मौका है जब रोहित शर्मा ने अपने करियर में वनडे रैंकिंग का शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2023 विश्व कप फाइनल तक भारत का नेतृत्व करने और हालिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उम्र प्रतिभा और समर्पण के आगे कोई मायने नहीं रखती।