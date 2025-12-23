नई दिल्ली : भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में पहली बार T20I गेंदबाजों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज के पहले मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल की है। वहीं स्मृति मंधाना को झटका लगा है और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने आयरलैंड के साथ ODI सीरीज खत्म होने के बाद नंबर 1 ODI बल्लेबाज बन गई हैं।

ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड अगस्त से T20I गेंदबाजों में नंबर 1 स्थान पर थीं, लेकिन विजाग में श्रीलंका के खिलाफ चार ओवर में 1/20 के दीप्ति के हालिया स्पेल ने भारतीय स्टार को रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाने के लिए काफी था। दीप्ति को भारत की 8 विकेट की जीत से पांच रेटिंग अंक मिले और 28 वर्षीय खिलाड़ी अब T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में अपनी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी से एक अंक की मामूली बढ़त बनाए हुए है।

मंधाना ODI बल्लेबाजों की नई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं जबकि वोल्वार्ड्ट ने आयरलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की तीन मैचों की ODI सीरीज के अंतिम मैच में शानदार शतक की बदौलत शीर्ष पर अपना स्थान वापस हासिल कर लिया है। वोल्वार्ड्ट ने आयरलैंड के खिलाफ अंतिम दो मैचों में शतक बनाए जिससे प्रोटियाज ने सीरीज 3-0 से जीत ली और दक्षिण अफ्रीका की बेहद लगातार प्रदर्शन करने वाली कप्तान ने करियर की नई उच्च रेटिंग हासिल की और मंधाना को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गईं।

श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद टीम की साथी अरुंधति रेड्डी (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 36वें स्थान पर) ने भी T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में बढ़त हासिल की है, जबकि हमवतन जेमिमा रोड्रिग्स T20I बल्लेबाजों की नवीनतम सूची में सबसे बड़ी विजेता हैं, क्योंकि वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर कुल मिलाकर 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद अर्धशतक बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और वह T20I बल्लेबाजों के टॉप 10 में शामिल हो गईं जिसमें साथी भारतीय खिलाड़ी मंधाना (तीसरे) और शैफाली वर्मा (10वें) भी शामिल हैं। सुने लुस ने भी साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वह ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में सात स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गई हैं और आयरलैंड के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने के बाद वह ODI ऑलराउंडरों की लेटेस्ट लिस्ट में 11 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर आ गई हैं।

आयरलैंड को अर्लीन केली (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर) के ODI गेंदबाजों की लिस्ट में ऊपर आने से फायदा हुआ है, जबकि उनकी टीम की साथी गैबी लुईस (चार स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर) और एमी हंटर (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 28वें स्थान पर) ने ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में शानदार सुधार किया है।

