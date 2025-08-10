खेल डेस्क:भारतीय क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दोनों दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ये खिलाड़ी अब नए युवा क्रिकेटरों को मौका देने के लिए पीछे हटने की तैयारी में हैं। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक उनकी उम्र करीब 40 साल हो जाएगी, और टीम मैनेजमेंट भविष्य की योजना के तहत युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहता है। ऐसे में रोहित और विराट का वनडे करियर अब अपने अंत की ओर बढ़ता दिख रहा है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा, दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अब वे केवल वनडे क्रिकेट में ही खेलेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वनडे से भी उनके जाने का वक्त करीब आ गया है।

ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी वनडे हो सकता है

हाल ही में टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलने थे, लेकिन वह दौरा रद्द हो गया। अब दोनों खिलाड़ी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरे के बाद ये उनकी वनडे टीम के लिए आखिरी सीरीज हो सकती है। एक समाचार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित और विराट को टीम में शामिल नहीं करना चाहते हैं। टीम अगले वर्ल्ड कप में युवाओं को मौका देना चाहती है, इसलिए इन दिग्गजों का वनडे में खेलना सीमित होता जाएगा।

सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की तैयारी

रोहित और विराट के संन्यास को लेकर टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इस दौरे के बाद अगर ये दोनों वनडे टीम में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट भी खेलना होगा। पिछले रिकॉर्ड और उम्र को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता। इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर की वनडे सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी सफर हो सकता है।



साल 2027 में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की उम्र लगभग 40 साल के करीब होगी। टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ी अब टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले युवाओं को टीम में शामिल करने पर ध्यान दे रही है। इस वजह से दिग्गज खिलाड़ियों के लिए वनडे क्रिकेट में लगातार जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि अब रोहित और विराट पर वनडे से संन्यास लेने का दबाव है ताकि टीम को नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके।