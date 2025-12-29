स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर डग ब्रैसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से पसली (रिब) की चोट से जूझ रहे ब्रैसवेल ने यह फैसला किया। वह पिछले कुछ महीनों से घरेलू क्रिकेट से भी दूर थे, जिसके चलते उन्होंने अपने करियर को अलविदा कहने का निर्णय लिया।

दो साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले

35 वर्षीय ब्रैसवेल का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2023 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच था। उन्होंने अक्टूबर–नवंबर 2011 में जिम्बाब्वे दौरे पर कुछ ही हफ्तों के अंतराल में तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। वहीं, उनका आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2022 में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के खिलाफ रहा।

ब्रैसवेल का भावुक बयान

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से जारी बयान में डग ब्रैसवेल ने कहा, 'क्रिकेट मेरे जीवन का गर्वित हिस्सा रहा है और बचपन से ही मेरा सपना था। मैं उन सभी मौकों के लिए आभारी हूं, जो मुझे इस खेल ने दिए—चाहे देश के लिए खेलने का मौका हो या घरेलू क्रिकेट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रतिनिधित्व करने का। फर्स्ट क्लास और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना सौभाग्य की बात है और मैं खुश हूं कि इतने लंबे समय तक इस खेल का आनंद ले सका।'

टेस्ट करियर के आंकड़े

डग ब्रैसवेल ने न्यूजीलैंड के लिए 28 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 74 विकेट (औसत 38.82), 2 बार पांच विकेट हॉल, और 568 रन (45 पारियों में) बनाए। इसके अलावा, उन्होंने 21 वनडे में 26 विकेट और 221 रन, 20 टी20I में 20 विकेट और 126 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है।

IPL डेब्यू में विराट कोहली का विकेट, फिर नहीं मिला मौका

डग ब्रैसवेल ने IPL में सिर्फ एक मैच खेला। साल 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ तीन विकेट लिए, जिसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल था। हालांकि, इसके बाद उन्हें IPL में दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला। हाल ही में वह SA20 लीग में जो’बर्ग सुपर किंग्स का हिस्सा थे।

कुल मिलाकर करियर आंकड़े

ब्रैसवेल ने कुल 137 मुकाबलों में 422 विकेट (औसत 31.09) लिए, जिसमें 11 बार पांच विकेट शामिल हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 203 पारियों में 4,505 रन बनाए, औसत 25.45 रहा, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 1,458 रन बनाए और 5 अर्धशतक लगाए, जबकि टी20 क्रिकेट में 73 पारियों में 1,274 रन (औसत 27.69) बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 93 रहा और 153.86 का स्ट्राइक रेट उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है।

डग ब्रैसवेल के संन्यास के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक जुझारू ऑलराउंडर को अलविदा कह दिया है, जिनका योगदान गेंद और बल्ले दोनों से अहम रहा।