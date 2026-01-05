पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) : ग्रेट ब्रिटेन की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी एम्मा राडुकानू ने यूनाइटेड कप में नाओमी ओसाका के खिलाफ अपने मैच से नाम वापस ले लिया। राडुकानू की गैरमौजूदगी में ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में जापान के खिलाफ 2-1 से ग्रुप-स्टेज जीत के साथ अपने यूनाइटेड कप अभियान की शुरुआत की।

ब्रिटिश नंबर वन खिलाड़ी ने अक्टूबर से कोई मैच नहीं खेला है और दिसंबर में पैर में मामूली चोट के कारण अमेरिका में दो प्रदर्शनी मैचों से नाम वापस ले लिया था। ग्रेट ब्रिटेन की टीम के कप्तान टिम हेनमैन ने मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर नाइन से कहा, 'मुझे ईमानदार होना होगा, वह बहुत करीब थी। यह आसान फैसला नहीं था। वह तैयारी कर रही थी और बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर रही थी। लेकिन हमें आज सुबह लगा कि यह थोड़ा जल्दी है।'

राडुकानू की गैरमौजूदगी के बावजूद ग्रेट ब्रिटेन जापान को हराने में कामयाब रहा और सोमवार को ग्रुप ई के दूसरे मुकाबले में ग्रीस का सामना करेगा। जापान मैच के बाद हेनमैन ने कहा, 'पिछले साल के अंत में राडुकानू को अपने पैर में दिक्कत थी। उसने जो सुधार किया है वह शानदार है। वह लंदन में अभ्यास कर रही है, केवल स्टैटिक ड्रिल कर रही है, ताकि वह प्रैक्टिस कोटर् पर आ सके और मूव कर सके और गेम खेल सके। वह बहुत करीब है। कल‘ग्रीस के खिलाफ'के बारे में, अभी भी थोड़ी अनिश्चितता है। हमें एम्मा को लिस्ट में डालना पड़ा क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचता। जब हम आज रात वापस आएंगे, तो हम टीम के तौर पर इस पर चर्चा करेंगे।'

जापान के खिलाफ, बिली हैरिस ने ग्रेट ब्रिटेन को शिंतारो मोचिज़ुकी के खिलाफ 7-6 (7-4) 6-3 से जीत दिलाई, जिसके बाद राडुकानू की जगह आईं केटी स्वान को ओसाका ने 7-6 (7-4) 6-1 से हरा दिया। नील स्कुपस्की और ओलिविया निकोल्स ने ब्रिटेन के लिए टाई जीत लिया, क्योंकि उन्होंने यासुताका उचियामा और नाओ हिबिनो को मिश्रित युगल मैच में 7-5 4-6 10-7 से हराया, जो टाई-ब्रेक फैसले तक गया।