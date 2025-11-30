Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े स्तंभ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रांची ODI में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसने फैंस को रोमांचित कर दिया। यह प्रतिष्ठित जोड़ी अब भारत की इतिहास में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच एक साथ खेलने वाली जोड़ी बन चुकी है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया। रोहित और कोहली न सिर्फ अपने अनुभव से भारतीय टीम को मजबूती देते हैं, बल्कि उनके बीच की कैमिस्ट्री मैदान पर एक अलग ही भरोसा पैदा करती है। 

392 मैच साथ खेलकर रोहित–कोहली ने बनाया भारतीय रिकॉर्ड 

रांची ODI के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा जब मैदान पर उतरे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनका 392वां इंटरनेशनल मैच था जिसे उन्होंने एक साथ खेला, और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर व राहुल द्रविड़ की 391 मैच वाली जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय क्रिकेट में यह जोड़ी कितनी निरंतर, सफल और प्रभावशाली रही है।

एक महीने बाद टीम में वापसी और तुरंत बड़ा रिकॉर्ड 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद करीब एक महीने के ब्रेक पर रहने वाले कोहली और रोहित दोनों ही इस सीरीज़ में नए सिरे से लौटे। लेकिन उनकी फॉर्म और अनुभव ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह भारतीय क्रिकेट की नींव हैं। कोहली उन भारतीय जोड़ियों में भी शामिल हैं, जिन्होंने दो बार सबसे अधिक मैच एक साथ खेले हैं, उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ भी 309 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां

विराट कोहली – रोहित शर्मा: 392
सचिन तेंदुलकर – राहुल द्रविड़: 391
राहुल द्रविड़ – सौरव गांगुली: 369
सचिन तेंदुलकर – अनिल कुंबले: 367
सचिन तेंदुलकर – सौरव गांगुली: 341
विराट कोहली – रवींद्र जडेजा: 309

क्या रोहित–कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक?

क्रिकेट जगत में यह चर्चा लगातार है कि क्या रोहित और कोहली 2027 विश्व कप तक खेलते रहेंगे। यदि यह जोड़ी अगले कुछ वर्षों तक साथ खेलती है, तो इनके पास 400+ मैच क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका है, जिसमें फिलहाल केवल श्रीलंकाई जोड़ियां शामिल हैं।

विश्व स्तर पर सबसे अधिक मैच खेलने वाली जोड़ियां

550 – महेला जयवर्धने / कुमार संगकारा
426 – जयवर्धने / तिलकरत्ने दिलशान
418 – संगकारा / दिलशान
408 – सनथ जयसूर्या / मुरलीधरन
407 – जैक्स कैलिस / मार्क बाउचर
392* – रोहित शर्मा / विराट कोहली 