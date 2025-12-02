स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ जो सबसे महान फास्ट बॉलिंग प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं, का 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में निधन हो गया। क्रिकेटर के परिवार ने बताया कि स्मिथ, जिन्हें 'द जज' के नाम से जाना जाता था, की सोमवार को साउथ पर्थ में उनके अपार्टमेंट में अचानक मौत हो गई। स्मिथ भले ही आज की पीढ़ी में कम चर्चा में आते हों, लेकिन 80-90 के दशक में वे दुनिया के सबसे बेखौफ बल्लेबाजों में से एक थे, खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ। उनकी ये 5 पारियां आज भी उनकी बोल्ड बल्लेबाजी और और मैच जिताऊ क्षमता का प्रमाण हैं -

1. 167 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड ट्रैफर्ड, 1993 (एशेज)

यह Robin Smith की सबसे प्रतिष्ठित पारी मानी जाती है। इंग्लैंड मुश्किल में था, लेकिन स्मिथ ने धैर्य और आक्रामकता के साथ टीम को बचाया। उनकी 167* रन की इनिंग उस समय आई जब पूरे बल्लेबाजी क्रम ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के आगे संघर्ष किया। यह पारी स्मिथ के साहस, स्ट्रोक प्ले और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मास्ट्री की मिसाल है।

2. 109 बनाम वेस्टइंडीज, एंटीगुआ, 1990

ये पारी दुनिया की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी अटैक मार्शल, एम्ब्रोस, वॉल्श और बिशप के खिलाफ आई। स्मिथ ने बेखौफ होकर चौके-छक्कों से हमला बोला। उनकी आक्रामकता ने वेस्टइंडीज की पूरी रणनीति बिगाड़ दी। 90 के दशक में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक बनाना अपने आप में एक बड़ा कारनामा था।

3. 128 बनाम ऑस्ट्रेलिया, हेडिंग्ले, 1989

उनकी शुरुआती यादगार पारियों में से एक। 1989 एशेज में इंग्लैंड का प्रदर्शन कमजोर था, लेकिन स्मिथ इस सीरीज का उजाला थे। उनकी 128 रन की पारी इंग्लैंड को प्रतिस्पर्धी स्थिति में लाई। Smith ने वर्ल्ड क्लास ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को आसानी से खेला और खुद को बड़े मंच पर स्थापित किया।

4. 90 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 1990-91

ये वनडे पारी स्मिथ की सीमित ओवरों के क्रिकेट में क्लास को दर्शाती है। फाइनल मैच में उन्होंने शानदार 90 रन बनाए। तेज पिच और दबाव के बावजूद उनकी टाइमिंग और control बेहतरीन थे। यह पारी वनडे के हिसाब से बेहद परफेक्ट थी जोकि मैच को गहराई तक ले जाने वाली थी।

5. 110 बनाम भारत, द ओवल, 1990

भारत के खिलाफ यह पारी उनके फिटनेस और शिष्टता की मिसाल थी। बैकफुट गेम शानदार था और उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को आसानी से खेला और इंग्लैंड के बड़े स्कोर की नींव रखी।