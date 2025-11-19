स्पोर्ट्स डेस्क : इंडिया A ने Rising Stars Asia Cup 2025 में ओमान के खिलाफ जरूरी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान 20 ओवर में 135/7 पर ढेर हुआ। सय्याश शर्मा ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और सिर्फ 12 रन दिए, जबकि गुरजपनीत सिंह ने 2/37 के आंकड़े दर्ज किए। विजयकुमार व्यशक, हर्ष दुबे और नमन धीर ने एक-एक विकेट लिया।

मुख्य बातें:

इंडिया A ने ओमान को 6 विकेट से हराया।

हर्ष दुबे ने नाबाद 53 रनों की शानदार पारी खेली।

इंडिया A ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

चेज़ की शुरुआत इंडिया A के लिए आसान नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी 12 और प्रियांश आर्य 10 रन पर आउट हुए। लेकिन नमन धीर और हर्ष दुबे ने पारी संभाली। धीर ने 19 गेंदों में तेज 30 रन बनाए। अंत में हर्ष दुबे और नेहाल वाधेरा की साझेदारी ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। दुबे ने नाबाद 53 रन बनाकर टीम को 17.5 ओवर में 134/4 पर जीत दिलाई।

इस जीत के साथ इंडिया A ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम 23 नवंबर को संभावित रूप से पाकिस्तान A का सामना करेगी।

संक्षिप्त स्कोर:

ओमान: 135/7 (वासिम अली 54*, गुरजपनीत सिंह 2/37, सय्याश शर्मा 2/12)

इंडिया A: 138/4 (17.5 ओवर, हर्ष दुबे 53*), जीत सेमीफाइनल में प्रवेश।