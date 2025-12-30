नई दिल्ली : ओमान ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। जतिंदर सिंह टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि विकेटकीपर/बल्लेबाज विनायक शुक्ला को जतिंदर का उप-कप्तान बनाया गया है।

टीम में 43 साल के आमिर कलीम को जगह नहीं मिली, जो इस साल की शुरुआत में टी20 एशिया कप में उनके स्टार परफॉर्मर्स में से एक थे। ओमान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम में 5 बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर वसीम अली, करण सोनावले, जय ओडेदरा, सीमर शफीक जान और जितेन रामानंदी को ओमान की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है।

रामानंदी, ओडेदरा और वसीम सभी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले थे, जबकि शफीक ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ओमान के लिए डेब्यू किया था, यह वही टूर्नामेंट था जिसमें सोनावले भी खेले थे। जतिंदर ओमान के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वह 2024 T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन अब वह टीम के कप्तान के तौर पर काम करेंगे।

ओमान को ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया (2021 के चैंपियन), श्रीलंका, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ रखा गया है, उनका पहला मैच 9 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ओमान की टीम :

जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (उप-कप्तान), मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, फैसल शाह, नदीम खान, सूफियान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह