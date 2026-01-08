स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम में नजरअंदाज किए गए स्टार सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया टीम में शामिल नहीं किए गए सरफराज सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह मुकाम हासिल किया। मुंबई के इस बल्लेबाज ने बड़ौदा के अतीत शेठ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में हाफ-सेंचुरी लगाई थी। सरफराज की इनिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा को एक ही ओवर में 30 रन मारे।

मुंबई के लिए खेल रहे सरफराज ने पंजाब के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और आखिरकार 20 गेंदों में 62 रन पर खत्म अपनी पारी समाप्त की जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे। हालांकि सरफराज की यह शानदार पारी बेकार चली गई क्योंकि मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड 7 का मैच पंजाब से सिर्फ एक रन से हार गई।

मुंबई ने 216 रनों का पीछा करते हुए अंगक्रिश रघुवंशी और मुशीर खान के विकेट क्रमशः 23 और 21 रन पर गंवा दिए। सरफराज ने अपनी 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी से मुंबई को वापस पटरी पर लाया। हालांकि उन्हें मयंक मारकंडे ने आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी 45 रनों की पारी से पारी को संभाला लेकिन उन्हें भी मारकंडे ने आउट कर दिया। बाद में सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक तमोरे क्रमशः 15, 12 और 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के लिए, गुरनूर बरार और मयंक मारकंडे ने चार-चार विकेट लिए जबकि कृष भगत और हरनूर सिंह ने एक-एक विकेट लिया।

इससे पहले पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए। रमनदीप सिंह 74 गेंदों में 72 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अनमोलप्रीत सिंह ने 75 गेंदों में 57 रन बनाए। मुंबई के लिए मुशीर खान ने तीन विकेट लिए जबकि ओंकार तरमाले, शिवम दुबे और शशांक अटार्डे ने दो-दो विकेट लिए। इस जीत के साथ पंजाब ग्रुप सी में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहा। पंजाब और मुंबई दोनों ने क्वार्टर-फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।