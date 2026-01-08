सिडनी : इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने एशेज से पहले इंग्लैंड के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक एकदिवसीय मैच की पूर्व संध्या पर एक नाइटक्लब बाउंसर के साथ झगड़े में शामिल होने की घटना को लेकर माफी मांग ली है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में इंग्लैंड को मिली 4-1 से हार के बाद सामने आई है।

टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार वेलिंगटन एकदिवसीय मैच से एक रात पहले एक क्लब में प्रवेश को लेकर इंग्लैंड के सफेद कप्तान हैरी ब्रूक का बाउंसर के साथ झगड़ा हुआ। इसके बावजूद उनकी कप्तानी को बरकरार रखा गया। इस व्यवहार के लिए उन पर लगभग 30,000 पाउंड (36 लाख रुपए से अधिक) का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई।

ब्रूक ने एक बयान में कहा, 'मैं अपने कामों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि मेरा व्यवहार गलत था और इससे मुझे और इंग्लैंड टीम दोनों को शर्मिंदगी हुई। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे मैं गंभीरता से लेता हूं और मैं अपने टीम के साथियों, कोचों और समर्थकों को निराश करने के लिए बहुत दुखी हूं। मैंने इससे मिले सबक पर विचार किया है कि जिम्मेदारी, पेशेवर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वालों से क्या उम्मीदें होती हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं इस गलती से सीखने और भविष्य में अपने कामों से, मैदान पर और मैदान के बाहर, विश्वास फिर से बनाने के लिए द्दढ़ हूं। मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा कि ऐसा दोबारा न हो।' इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा, 'हमें इस घटना की जानकारी है और इसे एक औपचारिक और गोपनीय ईसीबी अनुशासनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया गया है। इसमें शामिल खिलाड़ी ने माफी मांगी है और स्वीकार किया है कि इस मौके पर उनका व्यवहार उम्मीदों से कम था।'