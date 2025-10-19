स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के युवा लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने शनिवार को मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसा कमाल किया, जो बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। रिशाद ने सिर्फ 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए जो किसी भी बांग्लादेशी स्पिनर का वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनकी घातक गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 133 रनों पर ढेर कर दिया, जिससे मेजबान टीम ने 74 रनों की शानदार जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली।

अपनी प्रक्रिया पर अडिग रहा : रिशाद

मैच के बाद ईएसपीएन क्रिकइन्फो से बातचीत में रिशाद ने कहा, “मैं अपनी प्रक्रिया पर अडिग रहा। शुरू के कुछ ओवरों में लय पकड़ने में दिक्कत हुई, लेकिन जल्दी ही मैं अपने रिदम में लौट आया।” उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा टीम के लिए तीनों विभागों गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में योगदान देने की कोशिश करते हैं। रिशाद ने कहा, “मुझे विश्वास है कि अल्लाह हमेशा टीम के लिए कुछ अच्छा करने का रास्ता जरूर दिखाते हैं।”

बल्ले से भी दिखाया दम

रिशाद ने सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने 13 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें एक चौका और दो शानदार छक्के शामिल थे। उनकी इस तेज़ पारी ने बांग्लादेश को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि टीम मुझसे बल्लेबाज़ी में क्या उम्मीद रखती है। अगर मेरा योगदान टीम को 180 से 210 या 215 के स्कोर तक ले जा सकता है, तो यह बहुत अच्छा है।”

करियर बेस्ट प्रदर्शन

रिशाद का यह स्पेल बांग्लादेश के वनडे इतिहास में किसी भी स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनसे बेहतर आंकड़े सिर्फ दो गेंदबाजों मशरफे मुर्तजा (6/26 बनाम केन्या, 2006) और रुबेल हुसैन (6/26 बनाम न्यूजीलैंड, 2013) के नाम हैं। इससे पहले 12 वनडे मैचों की 10 पारियों में उन्होंने 16.75 की औसत से 134 रन बनाए थे और गेंद से निरंतर सुधार दिखाया था।

मैच का पूरा हाल

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी। बांग्लादेश की ओर से तौहीद हृदॉय (51 रन) और महिदुल इस्लाम अंकोन (46 रन) ने संभली हुई पारियां खेलीं। रिशाद की आतिशी बल्लेबाज़ी की बदौलत टीम 49.4 ओवर में 207 रन तक पहुंची। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत ठीक रही, ब्रैंडन किंग (44 रन) और एलिक अथानाजे (27 रन) ने 51 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसके बाद रिशाद की फिरकी ने सब कुछ पलट दिया, वेस्टइंडीज की पारी 79/2 से 133 ऑल आउट पर सिमट गई।

मैन ऑफ द मैच

रिशाद हुसैन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया। यह जीत न सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बल्कि रिशाद के करियर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई। अब बांग्लादेश टीम को उनसे आने वाले मैचों में और ऐसी ही जादुई गेंदबाज़ी की उम्मीद होगी।