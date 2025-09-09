स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत भारत लौट आए हैं और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिकवरी प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट उप-कप्तान मुंबई में चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श के बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं। 23 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट के पहले दिन क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में पंत के पैर में फ्रैक्चर हो गया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को ओवल में सीरीज का आखिरी मैच भी छोड़ना पड़ा और इस चोट के कारण उन्हें 9 सितंबर से शुरू होने वाले 2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम से भी बाहर होना पड़ा।

ऋषभ पंत के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर के रूप में चुना है। टेस्ट प्रारूप में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत अब वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू टेस्ट श्रृंखला के दौरान वापसी की कोशिश कर रहे हैं। यह श्रृंखला 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगी और फिर 10 से 14 अक्टूबर तक होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 'पंत अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की अगली घरेलू श्रृंखला में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, तो अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला एक वास्तविक संभावना लगती है।' वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाद भारत सीमित ओवरों के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। 19, 23 और 25 अक्टूबर को पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे जिसके बाद 5 मैचों की टी20 श्रृंखला होगी। कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेंगे।