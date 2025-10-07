Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर मैदान पर वापसी की दहलीज पर हैं। खबर है कि वह 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में दिल्ली के लिए खेल सकते हैं। यह कदम उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तैयारी का अहम हिस्सा होगा।

इंग्लैंड में लगी चोट के बाद लम्बा ब्रेक

पंत को मैनचेस्टर में इंग्लैंड दौरे के दौरान चौथे टेस्ट मैच में पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वह टीम से बाहर हो गए थे। क्रिस वोक्स की यॉर्कर पर शॉट खेलते समय लगी इस चोट के बावजूद उन्होंने उसी मैच में अर्धशतक जड़ा था और भारत को ड्रॉ दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

फिटनेस टेस्ट होगा निर्णायक

सूत्रों के मुताबिक, पंत इस समय अपने पुनर्वास के अंतिम चरण में हैं। इस हफ्ते बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में उनकी फिटनेस जांच की जाएगी। वह बिना किसी परेशानी के चल-फिर रहे हैं और अब भार प्रशिक्षण व गतिशीलता अभ्यास के साथ अपनी बल्लेबाजी की लय फिर से पकड़ रहे हैं।

दिल्ली के लिए कप्तानी कर सकते हैं पंत

अगर उन्हें “खेलने के लिए फिट” का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो पंत दिल्ली टीम से जुड़ सकते हैं। दिल्ली 15 अक्टूबर को हैदराबाद के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के मुताबिक, पहले मैच में उनका खेलना थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन वह दूसरे राउंड से टीम की कप्तानी कर सकते हैं।

पंत की जगह चमके ध्रुव जुरेल

पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपर के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज़ सीरीज़ में उन्होंने अहमदाबाद में 125 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा। बावजूद इसके, टीम इंडिया पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता को याद कर रही है।