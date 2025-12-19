नई दिल्ली : भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को बेंगलुरु में 24 दिसंबर से शुरू होने वाली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी के दिग्गज विराट कोहली के साथ-साथ सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और नवदीप सैनी की उपलब्धता से भी मजबूती मिली है। DDCA ने शुक्रवार को कहा कि BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया है इसलिए सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा उपलब्ध होने के बाद दिल्ली टीम से जुड़ेंगे।

सीनियर पुरुष चयन समिति ने शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में पहले घोषित संभावित खिलाड़ियों की लंबी सूची में से दिल्ली की टीम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। इस बैठक में चयनकर्ता यशपाल सिंह, के. भास्कर पिल्लई और मनु नायर, मुख्य कोच सरनदीप सिंह, CAC सदस्य रॉबिन सिंह (जूनियर), सचिव अशोक शर्मा और संयुक्त सचिव अमित ग्रोवर शामिल हुए।

दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी में अपने पहले दो एलीट ग्रुप डी के मैच आंध्र और गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी जो कोहली का IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते समय घरेलू मैदान है। दिल्ली को अपने बाकी 5 मैच बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अलूर क्रिकेट ग्राउंड में खेलने हैं।

कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से ODI सीरीज जीतने में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, जबकि पंत प्रोटियाज के खिलाफ 50 ओवर के मैचों में नहीं खेले और अब मैच के लिए बेताब होंगे। यह जोड़ी 11-17 जनवरी 2026 तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ODI सीरीज होने तक दिल्ली के लिए उपलब्ध रहेगी।

कोहली ने आखिरी बार 2009/10 सीजन में दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी। बैटिंग ऑलराउंडर आयुष बडोनी को उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि पहले दो मैचों के लिए बाकी टीम में अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा और अनुज रावत शामिल हैं।

रंजन और तेजस्वी को हाल ही में मंगलवार को अबू धाबी में हुई नीलामी में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने खरीदा था जिसके बाद उन्हें IPL 2026 के लिए डील मिली थी। दिल्ली ने 2012/13 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी, जबकि 2015/16 और 2018/19 सीजन में वह रनर-अप रही थी।