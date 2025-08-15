Go to PunjabKesari.in

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की सराहना की, जिन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर में चोट के बावजूद बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ियों से अपेक्षित 'बहुत ऊंचे मानक' स्थापित किए। भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में संपन्न एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। 

सबसे आश्चर्यजनक और साहसी पलों में से एक था मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दूसरे दिन पंत का बल्लेबाजी के लिए उतरना, जबकि पहले दिन रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में उनका पैर चोटिल हो गया था। इस बल्लेबाज ने स्टेडियम की सीढ़ियों की रेलिंग का सहारा लेते हुए मैदान पर कदम रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया जिससे भारत मैच ड्रॉ कराने और सीरीज ड्रॉ कराने की उम्मीदों को जिंदा रखने में कामयाब रहा। 

बोरिया मजूमदार से बात करते हुए नायर ने कहा, 'मुझे लगता है कि ऋषभ ने एक खिलाड़ी के तौर पर हमसे जो अपेक्षा की जाती है, उसके लिए बहुत ही ऊंचे मानक स्थापित किए हैं। चौथे टेस्ट मैच में वह टूटे पैर के साथ बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने 50 रन बनाए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में हममें से बहुतों को प्रेरित किया और टीम को प्राथमिकता देकर दिखाया कि वह किस तरह के खिलाड़ी और इंसान हैं।' 

नायर ने ओवल में हुए आखिरी टेस्ट में चोटिल उंगली के साथ बल्लेबाजी करते हुए पंत से कुछ प्रेरणा ली, जिसमें उन्होंने पहली पारी में 57 और दूसरी पारी में 17 रन बनाए। उन्होंने सीरीज का अंत 8 मैचों में 25.62 की औसत से 205 रन बनाकर किया जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था। घरेलू क्रिकेट के एक धमाकेदार सीजन के बाद 8 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी निराशाजनक रही क्योंकि वह अपनी मजबूत 30 और 40 की पारी को किसी ठोस बल्लेबाजी में नहीं बदल पाए। 

ओवल में पांचवें टेस्ट में बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'इसने मुझे एक तरह से प्रभावित किया और इस तरह मेरे लिए यह तय करना बहुत आसान हो गया कि टीम के लिए क्या करना है।' नायर ने यह भी कहा कि नंबर तीन के तौर पर मुख्य कोच गौतम गंभीर का संदेश था कि वे व्यक्तिगत रूप से बनाए गए रनों को महत्व न दें, बल्कि उन साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें जो वे बना सकते हैं। उन्होंने कहा, 'आखिरकार, ये साझेदारियां हमें एक मुश्किल विकेट पर जीत दिलाएंगी। इसलिए यह व्यक्तिगत स्कोर के बारे में नहीं है और मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहा था और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उस मुश्किल दौर में खेलते हुए साझेदारियां बनाने की कोशिश कर रहा था।' 
 