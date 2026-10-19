कानपुर: रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में लगातार दूसरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। गोवा के खिलाफ मुश्किल में फंसी उत्तर प्रदेश की टीम के लिए रिंकू ने 118 रन की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी के दम पर यूपी ने सात विकेट पर 124 रन से उबरते हुए कुल 202 रन बनाए। इस पारी ने लाल गेंद के क्रिकेट में भी रिंकू की क्षमता को साबित किया।

रिंकू सिंह ने संकट में फंसी यूपी की पारी को संभाला

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में उत्तर प्रदेश और गोवा के बीच मुकाबले में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की। यूपी की टीम लगातार विकेट गंवाने के कारण सात विकेट पर 124 रन बनाकर मुश्किल में थी। ऐसे समय में रिंकू ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनकी 118 रन की पारी में 11 चौके और दो छक्के शामिल रहे।

गोवा के गेंदबाजों ने शुरुआती दबाव बनाया

मुकाबले की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों को गोवा की अनुशासित गेंदबाजी के सामने परेशानी हुई। पिच से तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिली, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। यूपी का शीर्ष और मध्यक्रम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाता रहा। देखते ही देखते टीम का स्कोर सात विकेट पर 124 रन हो गया और 150 रन तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आने लगा।

टी20 के विस्फोटक बल्लेबाज ने लाल गेंद से दिखाया कमाल

रिंकू सिंह सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन गोवा के खिलाफ उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने खराब गेंदों पर ही जोखिम लिया और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ने के साथ-साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर भी ध्यान दिया। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, संयम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता साफ नजर आई।

118 रन बनाकर यूपी को 200 के पार पहुंचाया

रिंकू सिंह की 118 रन की पारी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। टीम के कुल 202 रन में उनका योगदान आधे से भी ज्यादा रहा। उनकी बल्लेबाजी ने यूपी को बेहद खराब स्थिति से निकालकर प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। अब उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों के सामने गोवा को रोकने की चुनौती होगी।

बिहार के खिलाफ भी जड़ा था 112 रन का शतक

गोवा के खिलाफ शतक से पहले रिंकू सिंह ने बिहार के खिलाफ मुकाबले में 112 रन बनाए थे। उस पारी में भी उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी की गति को नियंत्रित किया था। लगातार दो मैचों में शतक लगाकर उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का संकेत दिया है। उनका यह प्रदर्शन दिखाता है कि वह टी20 के साथ-साथ लंबे प्रारूप में भी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिंकू के आंकड़े शानदार

रिंकू की पिछली आठ प्रथम श्रेणी पारियों के आंकड़े लेख में 89, 68, 165*, 176, 60, 20, 112 और 118* बताए गए हैं। इन पारियों से उनकी निरंतरता और बड़ी पारी खेलने की क्षमता का अंदाजा मिलता है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कुछ आंकड़ों को लेकर विसंगतियां हैं। इसलिए उनके करियर औसत, मैचों और पारियों के रिकॉर्ड को प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक आंकड़ों से सत्यापित करना जरूरी है।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक बल्लेबाजी औसत वाले खिलाड़ी

मूल लेख में न्यूनतम 50 पारियों के आधार पर सर्वाधिक प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी औसत वाले खिलाड़ियों की सूची दी गई है। इसमें डॉन ब्रैडमैन 95.14 के औसत के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि विजय मर्चेंट 71.64 के औसत के साथ दूसरे स्थान पर बताए गए हैं। सूची में रिंकू सिंह का औसत 61.33 दर्ज है। हालांकि, इस तालिका के आंकड़ों और रैंकिंग की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड

रिंकू सिंह ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। मूल लेख के अनुसार, लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी औसत 52.56 है, जबकि 202 टी20 मुकाबलों में उनका स्ट्राइक रेट 147.39 बताया गया है। अलग-अलग प्रारूपों में उनका प्रदर्शन उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर वह भारतीय टीम में वापसी का दावा मजबूत करना चाहेंगे।