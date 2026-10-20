बिलासपुर: भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में मुंबई की ओर से खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 154 रन की शानदार पारी खेली। बिलासपुर में खेले जा रहे मुकाबले में सरफराज ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले इस मध्यक्रम के बल्लेबाज ने टीम इंडिया में वापसी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने का प्रयास किया।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाया 18वां शतक

सरफराज खान ने इस पारी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना 18वां शतक पूरा किया। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और परिस्थितियों को समझने के बाद अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। दबाव के बीच धैर्य और संयम दिखाते हुए उन्होंने मुंबई की पारी को मजबूती दी। उनकी यह पारी घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का एक और उदाहरण बनी।

सिद्धेश लाड और आकाश आनंद के साथ अहम साझेदारियां

सरफराज ने मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड और विकेटकीपर बल्लेबाज आकाश आनंद के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाईं। इन साझेदारियों ने मुंबई की पारी को संभालने में मदद की और सरफराज को बड़ी पारी खेलने का अवसर दिया। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य के साथ आक्रामकता भी देखने को मिली, जिसने हिमाचल प्रदेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन, लेकिन टीम इंडिया में मौके सीमित

सरफराज खान लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण के बाद भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था, लेकिन राष्ट्रीय टीम में उन्हें लगातार मौके नहीं मिल सके। घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और भारतीय टीम से बाहर रहने के बीच का अंतर क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय रहा है।

न्यूजीलैंड दौरे से बाहर रहने के बाद बढ़ी वापसी की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक, सरफराज को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे की टीम में जगह नहीं मिली। ऐसे में रणजी ट्रॉफी में 154 रन की पारी उनके लिए अपनी क्षमता साबित करने और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का एक अहम अवसर है।

28 साल की उम्र में करियर के अहम मोड़ पर सरफराज

28 वर्षीय सरफराज के सामने भारतीय टेस्ट टीम में नियमित जगह बनाने की चुनौती है। मध्यक्रम में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है और चयन के दौरान टीम की जरूरतों, संयोजन तथा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में सरफराज के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार बड़ी पारियां खेलना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

वापसी के लिए निरंतरता और तकनीक पर ध्यान जरूरी

भारतीय टीम में वापसी की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए सरफराज को रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप जैसे घरेलू टूर्नामेंट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसके साथ ही तेज गेंदबाजी और उछाल वाली परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर बनाना उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाना चयनकर्ताओं के सामने उनकी दावेदारी को मजबूत करने का एक अहम आधार रहेगा।

154 रन की पारी से फिर चर्चा में आए सरफराज

हिमाचल प्रदेश के खिलाफ सरफराज खान की 154 रन की पारी ने उन्हें एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका अनुभव और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता उनकी ताकत है। हालांकि, टीम इंडिया में वापसी का फैसला चयनकर्ताओं पर निर्भर करेगा और इसके लिए उन्हें आने वाले मुकाबलों में भी अपने प्रदर्शन की निरंतरता बनाए रखनी होगी।