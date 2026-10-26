सटक्लिफ ओवल: भारत ए के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में दोहरे शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए। उन्होंने 199 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन विकेट के पीछे कैच आउट दिए जाने के फैसले पर वह नाखुश नजर आए। पडिक्कल का मानना था कि उनके बल्ले और गेंद के बीच काफी अंतर था। उनका रिएक्शन अब चर्चा में है।

199 रन बनाकर आउट हुए देवदत्त पडिक्कल

न्यूजीलैंड के लिंकन स्थित बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 199 रन बनाए, लेकिन जैक गिब्सन की गेंद पर विकेटकीपर मिचेल हे के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह वह अपने दोहरे शतक से महज एक रन दूर रह गए। इतने करीब पहुंचकर आउट होने के बाद उनकी निराशा साफ नजर आई।

🔴DEVDUTT PADIKKAL ANGRY OVER A CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION! 🤯 - Padikkal was batting on 199 when the bowler delivered the ball wide. - Padikkal tried to play the delivery, but the umpire suddenly declared him out, apparently believing the ball had edged the bat. - Padikkal was left shocked by the decision. Note: There is no DRS in unofficial Test matches. ❌ https://t.co/WfZMaQfAXM — Sam (@cricsam02) October 26, 2026

अंपायर के फैसले पर पडिक्कल ने जताई नाराजगी

पडिक्कल को विकेट के पीछे कैच आउट दिया गया, लेकिन वह इस फैसले से सहमत नजर नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक, बल्लेबाज ने संकेत दिया कि उनके बल्ले और गेंद के बीच काफी अंतर था। हालांकि, अंपायर के फैसले के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। दोहरे शतक के इतने करीब पहुंचकर आउट होना उनके लिए निराशाजनक रहा और इसी वजह से उनका रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया।

साई सुदर्शन के साथ 215 रन की अहम साझेदारी

पडिक्कल ने अपनी पारी के दौरान साई सुदर्शन के साथ तीसरे विकेट के लिए 215 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सुदर्शन ने 91 रन बनाए और पडिक्कल का शानदार साथ दिया। पहली पारी में महज 113 रन पर सिमटने के बाद भारतीय टीम को दूसरी पारी में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी संभालते हुए भारत ए को मुकाबले में वापसी का मौका दिया।

न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में बनाए थे 317 रन

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ए ने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए थे और भारत ए पर 204 रन की बढ़त हासिल की थी। न्यूजीलैंड की ओर से राइस मारियू ने 76 रन बनाए, जबकि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 51 और कर्टिस हीफी ने 44 रन का योगदान दिया। मैथ्यू क्लार्क ने भी 42 रन बनाए। भारत ए की ओर से अंशुल कंबोज और औकीब नबी ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि आकाश दीप को दो विकेट मिले।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पडिक्कल की शानदार फॉर्म

पडिक्कल की 199 रन की पारी आगामी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले उनके लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक, दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होनी है। इससे पहले पडिक्कल ने अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पहले टेस्ट में उन्होंने 167 और 44 रन बनाए, जबकि दूसरे टेस्ट में 117 रन की पारी खेली थी।