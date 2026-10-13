मुंबई: रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन की शुरुआत में मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान अयुष म्हात्रे की दाईं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-4 टियर हुआ है। इस गंभीर चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है। म्हात्रे की चोट ने मुंबई की टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

दाईं हैमस्ट्रिंग में लगी गंभीर चोट

19 वर्षीय अयुष म्हात्रे की दाईं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-4 टियर की पुष्टि हुई है। यह मांसपेशियों की गंभीर चोट मानी जाती है, जिससे उबरने में काफी समय लग सकता है। इस चोट के कारण युवा बल्लेबाज को फिलहाल अपनी फिटनेस और रिकवरी पर ध्यान देना होगा।

चार से छह सप्ताह तक बाहर रहने की आशंका

रिपोर्ट के मुताबिक, म्हात्रे के चार से छह सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहने की आशंका है। हालांकि, ग्रेड-4 हैमस्ट्रिंग टियर से पूरी तरह उबरने में चोट की गंभीरता और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया के आधार पर कम से कम तीन महीने भी लग सकते हैं। उनकी वापसी का सही समय मेडिकल आकलन और रिकवरी पर निर्भर करेगा।

BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करा रहे थे इलाज

अयुष म्हात्रे पिछले तीन महीनों से बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में इलाज और रिहैबिलिटेशन करा रहे थे। इसके बावजूद उनकी दाईं हैमस्ट्रिंग में नई चोट लगना मुंबई की टीम के लिए चिंता का विषय है। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार और वापसी की समयसीमा पर नजर रहेगी।

मुंबई के उपकप्तान होने से बढ़ी टीम की चिंता

म्हात्रे को इस रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए मुंबई का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति टीम की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। युवा बल्लेबाज पर टीम प्रबंधन ने अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चोट के कारण अब उन्हें मैदान से बाहर रहकर रिकवरी करनी होगी।

मुंबई के लिए युवा बल्लेबाज की कमी पूरी करना चुनौती

अयुष म्हात्रे मुंबई के उभरते हुए युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी क्रम और नेतृत्व से जुड़े विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल टीम को उनकी रिकवरी की स्थिति और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी को लेकर स्पष्ट जानकारी का इंतजार रहेगा।

