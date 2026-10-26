एल क्लासिको: रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे ने El Clasico में बार्सिलोना के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लब के लिए 100 गोल पूरे कर लिए। इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद फ्रांस के इस सुपरस्टार ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि उनका ध्यान व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बजाय टीम की जीत पर है। एमबाप्पे के मुताबिक, रियल मैड्रिड के लिए अभी उन्हें और भी कई गोल करने हैं।

बार्सिलोना को 2-1 से हराकर रियल मैड्रिड ने दर्ज की शानदार जीत

El Clasico में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को उसके घरेलू मैदान कैंप नोउ पर 2-1 से हराया। मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में बराबरी भी हासिल कर ली। हालांकि, अंतिम चरण में एमबाप्पे के निर्णायक गोल ने रियल मैड्रिड की जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जबकि बार्सिलोना को घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा।

116वें मैच में एमबाप्पे के रियल मैड्रिड के लिए 100 गोल पूरे

किलियन एमबाप्पे ने रियल मैड्रिड के लिए अपना 100वां गोल क्लब की ओर से 116वां मुकाबला खेलते हुए पूरा किया। उनके गोलों में 67 ला लीगा, 25 चैंपियंस लीग, चार कोपा डेल रे, दो क्लब वर्ल्ड कप और एक-एक गोल यूईएफए सुपर कप तथा स्पेनिश सुपर कप में आया है। यह उपलब्धि उनके शानदार प्रदर्शन और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में गोल करने की क्षमता को दर्शाती है।

‘यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, अभी बहुत गोल करने हैं’

100 गोल पूरे करने के बाद एमबाप्पे ने अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की जीत को महत्व दिया। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। सभी जानते हैं कि मुझे गोल करना और इस तरह टीम की मदद करना पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक आंकड़ा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टीम की जीत और सभी का सामूहिक प्रयास है। यह जीत टीम को काफी आत्मविश्वास देगी और अभी बहुत सारे गोल करने बाकी हैं, इसलिए यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है।' उनके इस बयान ने दिखाया कि वह व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय टीम की सफलता पर ध्यान देना चाहते हैं।

एमबाप्पे का अगला लक्ष्य

100 गोल पूरे करने के बाद एमबाप्पे का बयान बताता है कि वह व्यक्तिगत उपलब्धियों पर रुकने के बजाय आगे बढ़ना चाहते हैं। बार्सिलोना के खिलाफ El Clasico की जीत ने रियल मैड्रिड को महत्वपूर्ण आत्मविश्वास दिया है। अब टीम की कोशिश इसी लय को आगे जारी रखने और आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने की होगी। एमबाप्पे के लिए भी क्लब के साथ और गोल करना तथा टीम को खिताब जिताने में योगदान देना प्राथमिकता बनी रहेगी।