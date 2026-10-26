नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। मंगलवार को वेलिंगटन में खेले जाने वाले इस मैच में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर खास निगाहें रहेंगी, जो चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद संघर्ष करते नजर आए हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम पिछली दो हार के बाद वापसी करने के इरादे से उतरेगी।

सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च में खेले गए शुरुआती दोनों टी20 मुकाबले जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल की है। अब तीसरा मैच जीतकर भारत सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत का सिलसिला 2020 से जारी है। 2020 के दौरे पर भारत ने पांच मैचों की सीरीज 5-0 से जीती थी, जबकि 2022-23 के दौरे पर बारिश से प्रभावित मुकाबलों के बीच भारत को एक मैच में जीत मिली थी और सीरीज का निर्णायक मुकाबला टाई रहा था।

भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर रहेंगी निगाहें

चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के लिए शुरुआती दोनों मुकाबले अच्छे नहीं रहे। उन्होंने क्राइस्टचर्च में अपने चार-चार ओवर के स्पेल में क्रमशः 49 और 50 रन खर्च किए। ऐसे में तीसरे टी20 में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना आसान नहीं होता और खिलाड़ी पर चयन से जुड़ी उम्मीदों का दबाव भी रहता है।

वेलिंगटन की तेज हवाएं बन सकती हैं बड़ी चुनौती

वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व मैदान तीन तरफ से खुला होने के कारण तेज और बदलती हवाओं के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड में शुरुआती गर्मियों के बावजूद शाम के समय ठंड और हवा खिलाड़ियों की परीक्षा ले सकती है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए गेंद की दिशा और उछाल को समझना महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन जैसे आक्रामक बल्लेबाज इन परिस्थितियों में किस तरह खेलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

वैभव सूर्यवंशी और मध्यक्रम पर भी रहेंगी निगाहें

भारत ने शुरुआती दो मुकाबलों में 13 खिलाड़ियों को आजमाया है। चोटिल ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला, जबकि दूसरे मैच में डेथ ओवर विशेषज्ञ प्रिंस यादव ने मयंक यादव की जगह ली। मुख्य कोच गौतम गंभीर की ओर से तिलक वर्मा, नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी को मध्यक्रम में इस्तेमाल करने की रणनीति अब तक कारगर रही है। हालांकि, भारतीय टीम की गेंदबाजी में कुछ कमियां अभी भी दूर की जानी बाकी हैं।

IND vs NZ तीसरा टी20: मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारत के पास इस मुकाबले में जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम करने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर मुकाबले में वापसी करना चाहेगी।