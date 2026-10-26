कजाकिस्तान: रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने शानदार वापसी करते हुए अल्माटी ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने फाइनल में जॉर्जिया के निकोलोज बासिलाशविली को 6-7 (6), 6-1, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ मेदवेदेव ने पहली बार अपने करियर में किसी ATP टूर टूर्नामेंट का खिताब सफलतापूर्वक बचाने का कारनामा किया।

पहला सेट गंवाने के बाद मेदवेदेव की शानदार वापसी

अल्माटी ओपन के फाइनल में बासिलाशविली ने आक्रामक शुरुआत करते हुए मेदवेदेव को कड़ी चुनौती दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले सेट में मुकाबला बराबरी का रहा और फैसला टाईब्रेक में पहुंचा। मेदवेदेव के पास सेट प्वाइंट का मौका भी आया, लेकिन वह उसे भुना नहीं सके और बासिलाशविली ने पहला सेट 7-6 (6) से जीत लिया।

दूसरे सेट में मेदवेदेव ने पलट दिया मैच

पहला सेट गंवाने के बाद मेदवेदेव ने अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया। उनकी निरंतरता, मजबूत डिफेंस और सटीक शॉट्स के सामने बासिलाशविली की चुनौती कमजोर पड़ने लगी। मेदवेदेव ने दूसरे सेट में पूरी तरह दबदबा बनाते हुए इसे 6-1 से जीत लिया और मुकाबले में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली।

निर्णायक सेट जीतकर बचाया अल्माटी ओपन का खिताब

तीसरे सेट में भी मेदवेदेव ने अपनी लय बरकरार रखी और बासिलाशविली को वापसी का मौका नहीं दिया। उन्होंने निर्णायक सेट 6-3 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। एक घंटे 53 मिनट तक चले इस फाइनल में मेदवेदेव की सर्विस भी बेहद प्रभावी रही। वह पूरे मुकाबले में एक बार भी अपनी सर्विस नहीं गंवाने में सफल रहे और पहली सर्विस पर 78 प्रतिशत अंक हासिल किए।

करियर का 25वां और सीजन का चौथा खिताब

अल्माटी ओपन की जीत मेदवेदेव के करियर का 25वां ATP टूर खिताब है, जबकि 2026 सीजन में यह उनकी चौथी ट्रॉफी रही। इससे पहले वह ब्रिस्बेन, दुबई और चेंगदू में भी खिताब जीत चुके हैं। इस सीजन में उनसे ज्यादा ATP टूर खिताब केवल इटली के यानिक सिनर ने जीते हैं, जिनके नाम छह ट्रॉफियां हैं।

अब वियना टूर्नामेंट में खेलेंगे मेदवेदेव

अल्माटी में खिताब जीतने के बाद मेदवेदेव अब वियना में होने वाले ATP 500 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुब्लिक के चोट के कारण मुकाबले से हटने के बाद फाइनल में जगह बनाई थी। बुब्लिक पहला सेट 3-6 से हारने के बाद मैच से हट गए थे।