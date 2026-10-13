मुंबई: तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन की पहली हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने दूसरी पारी में 17 रन देकर पांच विकेट झटके। उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर चंडीगढ़ की टीम महज 78 रन पर सिमट गई और मुंबई ने मैच में अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली।

तुषार देशपांडे ने लगातार तीन गेंदों पर झटके विकेट

सोमवार, 12 अक्टूबर को मुंबई और चंडीगढ़ के बीच खेले जा रहे मुकाबले में तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने चंडीगढ़ की दूसरी पारी के 11वें ओवर में लगातार तीन गेंदों पर विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इस प्रदर्शन ने विपक्षी टीम को गहरे संकट में डाल दिया।

वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज हुआ ऐतिहासिक रिकॉर्ड

देशपांडे की यह हैट्रिक वानखेड़े स्टेडियम के लिए भी ऐतिहासिक उपलब्धि रही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1974 में यहां रणजी ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेले जाने के बाद इस मैदान पर प्रतियोगिता में यह पहली हैट्रिक है। इस मैदान पर अब तक रणजी ट्रॉफी के 143 मुकाबले खेले जा चुके हैं।

रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले मुंबई के छठे खिलाड़ी बने

31 वर्षीय तुषार देशपांडे रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले मुंबई के छठे खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने मुंबई के घरेलू क्रिकेट इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। खास बात यह भी है कि चंडीगढ़ ने 2019-20 सीजन में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेना शुरू किया था और उसके खिलाफ यह प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक बताई गई है।

पहली पारी में मुंबई ने बनाए थे 429 रन

मुंबई ने मुकाबले की पहली पारी में 429 रन बनाकर मजबूत स्कोर खड़ा किया था। बल्लेबाजी में भी तुषार देशपांडे ने उपयोगी योगदान दिया और 44 रन बनाए। इसके बाद मुंबई के गेंदबाजों ने चंडीगढ़ पर दबाव बनाया और दूसरी पारी में टीम को सिर्फ 78 रन पर आउट कर दिया।

मुंबई ने 351 रन की बढ़त के बाद फॉलोऑन कराया

चंडीगढ़ की दूसरी पारी 78 रन पर सिमटने के साथ ही मुंबई को पहली पारी के आधार पर 351 रन की विशाल बढ़त मिल गई। मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने इस बढ़त के बाद चंडीगढ़ को फॉलोऑन देने का फैसला किया। इससे मुकाबले में मुंबई की स्थिति बेहद मजबूत हो गई और टीम सीजन के पहले मैच में जीत की ओर बढ़ती दिखाई दी।

रणजी ट्रॉफी की हैट्रिक सूची में मुंबई का एक और नाम

तुषार देशपांडे की उपलब्धि मुंबई के उन खिलाड़ियों की सूची में एक और नाम जोड़ती है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक ली है। इससे पहले शार्दुल ठाकुर ने 2024-25 सीजन में मेघालय के खिलाफ, जबकि रॉयस्टन डायस ने 2023-24 सीजन में बिहार के खिलाफ हैट्रिक दर्ज की थी।

हैट्रिक के मामले में कर्नाटक सबसे आगे

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाली टीमों की सूची में मुंबई अब बंगाल के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर है। इस सूची में कर्नाटक 10 हैट्रिक के साथ शीर्ष पर है। तुषार देशपांडे की शानदार गेंदबाजी ने मुंबई के खाते में एक और यादगार उपलब्धि जोड़ दी है।