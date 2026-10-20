सोविमा: मुंबई के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक पारी खेलते हुए नाबाद 400 रन बना दिए। 29 वर्षीय सुतार ने सोमवार को मिजोरम और नागालैंड के बीच खेले गए प्लेट ग्रुप मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा में खेली गई उनकी इस पारी ने घरेलू क्रिकेट में एक नया इतिहास दर्ज किया।

517 गेंदों पर बनाए 400 रन

चिन्मय सुतार ने अपनी मैराथन पारी के दौरान 517 गेंदों का सामना किया। उन्होंने इस दौरान 46 चौके और सात छक्के लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी ने मिजोरम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि सुतार अपने करियर का केवल दूसरा फर्स्ट क्लास मुकाबला खेल रहे थे।

रणजी ट्रॉफी में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

सुतार ने अपनी इस पारी के दौरान पृथ्वी शॉ के 379 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अब भी बीबी निंबालकर के नाम है, जिन्होंने 1948-49 के सीजन में महाराष्ट्र की ओर से काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय

चिन्मय सुतार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा छूने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले बीबी निंबालकर ने 1948-49 में नाबाद 443 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। सुतार की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर के शुरुआती दौर में ही यह मुकाम हासिल किया। वह विश्व क्रिकेट में फर्स्ट क्लास मैच में 400 रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज भी बने।

क्रिकेट से जुड़ा है सुतार का पारिवारिक रिश्ता

चिन्मय सुतार के पिता राजेश सुतार मुंबई के पूर्व ऑफ स्पिन गेंदबाज और ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में सात फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और एक समय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ मुंबई के लिए पारी की शुरुआत भी की थी। क्रिकेट से पारिवारिक जुड़ाव के बीच चिन्मय ने घरेलू क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है।

घरेलू क्रिकेट में सुतार की पारी बनी चर्चा का विषय

चिन्मय सुतार की नाबाद 400 रन की पारी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया है। दूसरे ही फर्स्ट क्लास मैच में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनकी पारी के दम पर मिजोरम ने 581/9 रन बनाकर पारी घोषित की और घरेलू क्रिकेट में इस मुकाबले को यादगार बना दिया।