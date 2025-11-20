स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने आगामी एशेज सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। पोंटिंग का मानना है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली पांच मैचों की भिड़ंत बेहद रोमांचक रहेगी। उनके मुताबिक मेजबान टीम अनुभव और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए 3-2 से सीरीज जीत सकती है, लेकिन इंग्लैंड भी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं होगी। ‘द ICC रिव्यू’ के ताज़ा एपिसोड में पोंटिंग ने मौसम, पिचों, बल्लेबाजों की भूमिका और दोनों टीमों पर असर डालने वाले कई अहम पहलुओं पर खुलकर चर्चा की।

पोंटिंग का साफ दावा: ड्रॉ नहीं होगा कोई मैच

रिकी पोंटिंग का मानना है कि इंग्लैंड जिस आक्रामक अंदाज़ में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उससे किसी भी मुकाबले में ड्रॉ की संभावना बेहद कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों में अक्सर मौसम साफ़ रहता है और केवल सिडनी में बारिश की वजह से खेल प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा पर्थ और ब्रिस्बेन की परिस्थितियाँ तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार होती हैं, इसलिए मैचों में परिणाम आना लगभग तय है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार सीरीज का नतीजा 3-2 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जा सकता है।

इंग्लैंड इतिहास में पिछड़ा, लेकिन इस बार दो जीत की उम्मीद

पोंटिंग ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड की यह टीम हाल के वर्षों में आक्रामक मानसिकता के साथ खेल रही है, जो ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दे सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इंग्लैंड ने इस सदी में ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीं पर सिर्फ चार टेस्ट जीते हैं। इसके बावजूद उनका मानना है कि इंग्लैंड इस बार दो मैच जीतने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि यही दो जीत पूरी सीरीज को बेहद रोमांचक और संतुलित बना देंगी।

इंग्लैंड की उम्मीदें टॉप ऑर्डर पर टिकी

पोंटिंग के अनुसार इंग्लैंड की सफलता काफी हद तक ओपनरों पर निर्भर करेगी। ज़ैक क्रॉली और बेन डकेट ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ और पॉजिटिव शुरुआत देकर इंग्लैंड के खेल की दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में भी इसी रणनीति पर कायम रहना होगा। शुरुआती आक्रामक बल्लेबाज़ी विपक्ष पर तुरंत दबाव बनाती है, जिससे मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका मिलता है।

ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर बैज़बॉल स्टाइल कितना कारगर?

पोंटिंग ने चेतावनी दी कि पर्थ और ब्रिस्बेन में शुरुआती हालात इंग्लैंड की पसंदीदा बल्लेबाज़ी शैली ‘बैज़बॉल’ के लिए बिल्कुल आसान नहीं होंगे। नई कूकाबुरा बॉल स्विंग और बाउंस प्रदान करती है, जिससे इंग्लैंड को तेज़ी से रन बनाने में मुश्किल आ सकती है। अगर ओपनर जल्दी आउट होते हैं, तो रूट, ओली पोप और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाजों पर बेवजह दबाव बढ़ जाएगा।

स्टोक्स को जल्दी क्रीज पर लाना इंग्लैंड के लिए खतरा

पोंटिंग के अनुसार, यदि शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो बेन स्टोक्स को योजना से पहले बल्लेबाज़ी के लिए उतरना पड़ेगा, जिससे इंग्लैंड की रणनीति गड़बड़ा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी की रीढ़ रूट, ब्रूक और स्टोक्स तभी असर दिखा सकती है जब ओपनर मजबूत मंच तैयार करें।