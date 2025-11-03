स्पोर्ट्स डेस्कः महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने जहां पहली बार खिताब जीता, वहीं टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने अपने दमदार खेल से नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में ऋचा ने सातवें नंबर पर उतरकर 24 गेंदों में 34 रन की तेज़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इन दो छक्कों की बदौलत उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो अब तक किसी भारतीय महिला क्रिकेटर के पास नहीं था।

एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय बनीं ऋचा घोष

फाइनल के बाद ऋचा घोष के नाम वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कुल 12 छक्के दर्ज हो गए। इस उपलब्धि के साथ वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने साल 2017 के वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर द्वारा लगाए गए 11 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की

ऋचा ने न सिर्फ भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में संयुक्त रूप से विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। वह अब डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज, 2013) और लिजेल ली (दक्षिण अफ्रीका, 2017) के साथ बराबरी पर आ गई हैं। इन खिलाड़ियों ने एक ही वर्ल्ड कप सीजन में 12-12 छक्के लगाए हैं।

फाइनल में ऋचा की पारी बनी ‘गेम चेंजर’

भारत की पारी के दौरान जब रन रेट धीमा पड़ रहा था, तब ऋचा घोष ने आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 24 गेंदों पर 34 रन ठोकते हुए फाइनल में भारत का स्कोर 298 तक पहुंचाया — जो आखिरकार भारत की ऐतिहासिक जीत में निर्णायक साबित हुआ।