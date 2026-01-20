स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टार टी20 बल्लेबाज और टीम के डिज़ाइनेटेड नंबर-3 तिलक वर्मा ने सर्जरी के बाद फिजिकल ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिलक जल्द ही भारत के लिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी दो टी20 मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया है।

विजय हजारे ट्रॉफी में लगी चोट, पहले तीन T20I से रहे बाहर

तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या के चलते सर्जरी करानी पड़ी थी। इसी कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज के पहले तीन मुकाबलों से बाहर हो गए थे।

अब, टी20 वर्ल्ड कप में दो हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाकी है और तिलक ने वापसी की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है।

चौथे T20I में वापसी का लक्ष्य

TOI से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, 'अगर सब कुछ ठीक रहा तो तिलक 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में होने वाले चौथे टी20I से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है और एक-दो दिन में बल्लेबाज़ी और अन्य स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे।'

फिलहाल बल्लेबाज़ी शुरू नहीं, दर्द भी नहीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि तिलक फिलहाल बल्लेबाज़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वह जल्द ही बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे, जहां फिटनेस टेस्ट के बाद उन्हें रिटर्न टू प्ले (RTP) की हरी झंडी दी जाएगी।

तिलक की गैरमौजूदगी में टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव

तिलक वर्मा की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर को पहले तीन टी20I के लिए टीम में शामिल किया गया, चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला, इससे पहले आउट ऑफ फॉर्म शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को टीम में बुलाया गया, ईशान किशन को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नंबर-3 रोल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।

2025 में तिलक वर्मा का शानदार टी20I प्रदर्शन

2025 में तिलक वर्मा ने 20 टी20I मैच, 18 पारियों में 567 रन, औसत: 47.25, इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए, जिसमें टी20 एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद अर्धशतक भी शामिल है। टीम की जरूरत के मुताबिक उन्होंने अलग-अलग बल्लेबाज़ी क्रम पर बल्लेबाज़ी की।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20I), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा (आखिरी दो टी20I)।