स्पोर्ट्स डेस्क: अफगानिस्तान (Afghanistan) के कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ अपने दूसरे लीग मैच के दौरान खराब खेलने के लिए अपने साथियों को दोषी ठहराया और लिटन दास (Liton Das) की अगुवाई वाली टीम ने उन्हें आठ रनों से हराकर एशिया कप 2025 के सुपर फोर की दौड़ में बने रहने के लिए जीत हासिल की।

बांग्लादेश के खिलाफ 11 गेंदों पर 20 रन बनाने वाले राशिद का मानना ​​है कि उन्होंने कुछ गैरजिम्मेदाराना शॉट खेले और उन्होंने खुद पर काफी दबाव बना लिया।

राशिद खान ने मैच के बाद कहा, 'हम अंत तक मैच में थे, लेकिन उसे जीत नहीं सके। 18 गेंदों में 30 रन बनाना आसान था। हमने उस तरह का क्रिकेट नहीं खेला जिसके लिए हम जाने जाते हैं - आक्रामक क्रिकेट। हमने खुद पर बहुत दबाव बना लिया। जिस तरह से हमने गेंद से वापसी करते हुए उन्हें 160 के अंदर रोका, वह खास था। लेकिन बल्लेबाजी में हमने कुछ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले।'

टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में हांगकांग (Hong Kong) के खिलाफ शानदार जीत के बाद अफगानिस्तान अब अपने तीसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा, जो उसी मैदान पर होगा। राशिद ने कहा कि उनकी टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले के लिए श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतरेगी।

राशिद ने आगे कहा, 'टी20 में कभी-कभी विरोधी टीम पहले छह ओवरों में ही मैच अपने नाम कर लेती है, लेकिन फिर आपको वापसी करनी होती है। इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एशिया कप में हर मैच अहम होता है। हमें श्रीलंका के खिलाफ अच्छी तैयारी करनी होगी, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी।