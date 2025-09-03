स्पोर्ट्स डेस्क : रविवार को अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण 1400 लोगों की जान चली गई जबकि सैंकड़ों (3200 से ज्यादा) और 8,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। अब स्थानीय लोगों की मदद के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने मदद का हाथ बढ़ाया है और घोषणा की है कि वे पीड़ितों की मदद के लिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ियों के इस आयोजन में भाग लेने की संभावना है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने कहा कि सभी अफगान खिलाड़ी शुक्रवार को अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में होने वाले एक चैरिटी मैच में हिस्सा लेंगे। इस मैच से प्राप्त सारी धनराशि सीधे राहत कोष में भेजी जाएगी, जहां इसका उपयोग विकास और सभी की देखभाल के लिए पहलों पर किया जाएगा। बोर्ड ने कहा, 'यह मैच भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हम सभी प्रशंसकों और नागरिकों को इस धर्मार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आपका योगदान एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।'

राष्ट्रीय टीम के कप्तान राशिद खान ने इस आपदा में जान गंवाने वाले पीड़ितों के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक GoFundMe पेज भी शुरू किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच से पहले खिलाड़ी अपनी बाहों पर काली पट्टियां पहने हुए दिखाई दिए और मैच से पहले एक मिनट का मौन रखा गया क्योंकि दोनों देशों के सभी खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान में इस प्राकृतिक आपदा से बच न पाने वाले हजारों लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।